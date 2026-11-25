Torcida do Botafogo reage à vitória do Lille, de Davide Ancelotti: 'Não servia'
Equipe de Davide Ancelotti conquista primeira vitória no torneio
A vitória do Lille sobre o Bayern de Munique, por 2 a 1, nesta quarta-feira (25), pela quinta rodada da Champions League, repercutiu entre torcedores do Botafogo nas redes sociais. O resultado trouxe à tona lembranças da passagem de Davide Ancelotti pelo clube carioca, com opiniões divididas sobre o trabalho do treinador italiano.
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Após a virada francesa, parte dos alvinegros relembrou o período em que Ancelotti comandou a equipe e saiu em defesa do técnico, enquanto outros demonstraram não sentir saudade da passagem do italiano pelo Glorioso. Veja a repercussão:
Como foi a partida?
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Na etapa inicial, o Bayern de Munique dominou o confronto com o Lille e foi com vantagem para o intervalo. Na primeira boa chegada, Pavlovic foi acionado na entrada da área e bateu no cantinho para grande defesa de Ozer, que espalmou a bola para escanteio. Na cobrança, Upamecano subiu mais do que toda a defesa francesa e cabeceou para abrir o placar aos 14 minutos. Em outra grande chance, Laimer recebeu em profundidade após cobrança de lateral, saiu cara a cara com o goleiro, mas Ozer fez outra brilhante intervenção. E na sequência, Pavlovic recebeu outra bola na entrada da área e chutou com força, mas o arqueiro turco impediu o segundo gol.
Na volta do intervalo, o Lille chegou a empatar nos primeiros minutos após uma lambança de Upamecano, mas o gol foi anulado após intervenção do VAR, que flagrou uma falta de Ueda em Kimmich. Em outra chegada da equipe francesa, Mukau recebeu uma bola dentro da área e soltou uma bomba de perna esquerda, que passou tirando tinta da trave. E aos 16 minutos, Ueda foi acionado pelo lado esquerdo da área, ajeitou o corpo e bateu de perna direita para estufar as redes e empatar o duelo. E aos 20 minutos, os franceses saíram em rápido contra-ataque, Mbappé foi acionado livre de marcação, entrou na área e carimbou a trave, mas Pavlovic se atrapalhou no rebote e chutou contra a própria meta para marcar um gol contra da virada do Lille. Na reta final, Diaoune recebeu um cruzamento livre de marcação na área, bateu de primeira, mas a bola saiu ao lado do gol de Urbig.
✅ Ficha técnica
Lille 🆚 Bayern de Munique
Champions League - 5ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stade Pierre-Mauroy, Lille (FRA)
🥅 Gols: Upamecano, 14'/1ºT (0-1); Ueda, 16'/2ºT (1-1); Pavlovic (contra), 20'/2ºT (2-1)
🟨 Cartões amarelos: Laimer (BAY)
🟥 Cartões vermelhos: -
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