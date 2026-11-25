O Botafogo anunciou, nesta quarta-feira, uma promoção especial de ingressos para o confronto contra o Bahia, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado, às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A campanha oferece o benefício de "compre um ingresso e leve outro", contemplando todos os torcedores, com entradas promocionais a partir de R$ 10 por pessoa.

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Os sócios-torcedores já podem realizar o check-in para a partida. A comercialização dos ingressos seguirá um cronograma de prioridade de acordo com cada plano de sócio, com abertura para o público geral na quinta-feira (26), a partir das 12h (de Brasília).

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As entradas estão disponíveis pelo site oficial de vendas do clube: botafogo.ingresse.com.

Venda de ingressos para Botafogo x Bahia

25/11, às 12h: Plano Glorioso; 25/11, às 14h: Plano Alvinegro e Joias do Bairro; 25/11, às 16h: Plano Preto e Escolhido; 25/11, às 18h: Plano Branco e Nossa Gente; 26/11, às 12h: Público geral e gratuidades; 27/11, às 9h: Atendimento presencial.

O Botafogo também reforçou que o acesso a todos os setores do Nilton Santos será realizado exclusivamente por meio de biometria facial.

RIO DE JANEIRO, RJ, 23.11.2026-BRASILEIRO A 2026-BOTAFOGO X SAO PAULO: Partida entre o Botafogo e o Sao Paulo, valida pela Botafogo e São Paulo empataram em 1 a 1 (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

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Jogo decisivo na luta contra o rebaixamento

Além da promoção, o confronto tem grande importância para o futuro do Botafogo na competição. A equipe alvinegra soma 43 pontos e ocupa a 14ª colocação, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

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Diante desse cenário, vencer o Bahia em casa pode representar um passo importante para garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, primeiro clube dentro do Z4, ainda entra em campo nesta quarta-feira, contra o Atlético-MG.