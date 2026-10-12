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Botafogo empata com o Coritiba no Couto Pereira e mantém alerta de rebaixamento ligado

Glorioso saiu atrás com gol contra de Marçal e empatou com Danilo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 18:04
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Ziyech e Felipe Jonathan em Coritiba x Botafogo
Ziyech e Felipe Jonathan em Coritiba x Botafogo (Foto: Gabriel Machado/AGIF/Folhapress)

No Couto Pereira, o Botafogo empatou com o Coritiba por 1 a 1, na tarde desta segunda-feira (12), em jogo válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida saíram no primeiro tempo. Marçal fez contra e Danilo empatou para o Glorioso.

Com o resultado, o Botafogo chega aos 36 pontos e se mantém na 13° posição, com o olho aberto na briga contra o rebaixamento. O Coritiba, por sua vez, vai aos 39 pontos e fica na 10° colocação, em situação mais confortável.

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➡️Veja os gols de Coritiba x Botafogo: Marçal faz contra, e Danilo empata

Como foi o jogo entre Coritiba e Botafogo

Diante de um Couto Pereira lotado, o time comandado por Matheus Bachi, filho de Tite, começou pressionando. Com três escanteios no primeiro minuto do jogo, o Glorioso dominou as primeiras ações, mas não criou chances claras. O Coritiba começou a se soltar e quase chegou ao gol aos 17 minutos, em cabeçada de Paulo Roberto, mas Gabriel Baptista mandou para escanteio. Na cobrança, Josué cobrou fechado, e Marçal desviou contra a própria meta. Poucos minutos depois, Danilo empatou para o Botafogo, mas, após revisão do VAR, Matheus Candançan anulou o gol por falta de Arthur Cabral em Jacy. Aos 34, não teve jeito. Arthur Cabral fez o pivô, Medina rolou para Danilo e o camisa 8 fuzilou para o gol, empatando para o Botafogo contra o Coritiba. O time da casa sentiu, e o Alvinegro pressionou até o fim do primeiro tempo, mas não conseguiu passar à frente. Alex Telles teve boa chance, na entrada da área, mas chutou para fora.

Segundo tempo

As duas equipes voltaram do vestiário buscando o gol, mas o Glorioso teve mais a bola no início da segunda etapa e se instalou no campo de ataque, apesar da dificuldade de chegar com perigo. A melhor jogada foi com Ziyech, cortando para o meio e finalizando de fora da área, para fora. Fernando Seabra fez quatro alterações, e o Coritiba acordou. Apoiado pela torcida, o Coxa criou pelo menos duas grandes chances, mas não aproveitou. A principal foi em bicicleta de Pedro Rocha, que parou em grande defesa de Gabriel Baptista. Aos 33, Rodrigo Gelado teve grande chance, mas cabeceou para fora. Cinco minutos depois, em ótima cobrança de falta de Alex Telles, Tiquinho desviou de cabeça e quase desempatou o jogo entre Botafogo e Coritiba. Nos minutos finais, o Glorioso teve mais a bola, mas abusou dos cruzamentos e terminou com um ponto fora de casa.

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Visão do Lance!

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Danilo empatou o jogo em um momento que o Glorioso podia se desesperar na partida. Foi fundamental para buscar um pontinho no Couto Pereira.

Deu aula 👍

Ferraresi foi soberano nos duelos, principalmente por baixo, e fica com o destaque positivo da partida entre Botafogo e Coritiba.

Ficou abaixo 📉

Arthur Cabral errou quase tudo que tentou. Não segurou as bolas, desperdiçou bons ataques e fez falta em lance que terminaria em gol do Botafogo.

✅ FICHA TÉCNICA CORITIBA X BOTAFOGO

CORITIBA x BOTAFOGO

BRASILEIRÃO – 30ª RODADA

📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de outubro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
Gols: Marçal contra (22'), Danilo (34')
🟨 Cartões amarelos: Allan (BOT), Marçal (BOT), Bustos (CFC), Sebastian Gómez (CFC), Thiago Santos (CFC), Tiago Coser (CFC), Rodrigo Gelado (CFC).
🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Fabricio Bustos (Tinga), Tiago Cóser, Jacy e Felipe Jonatan (Rodrigo Gelado); Thiago Santos (Fonseca), Sebas Gómez e Josué (Renato Marques); Lavega (Breno Lopes), Pedro Rocha e Paulo Roberto.

BOTAFOGO (Técnico: Matheus Bachi, interino)
Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan (Domingos Andrade), Cristian Medina (Montoro) e Danilo; Ziyech (Júnior Santos), Arthur Cabral (Tiquinho Soares) e Matheus Martins (Paulinho).

🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

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Coritiba e Botafogo no Couto Pereira
Coritiba e Botafogo no Couto Pereira (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)
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