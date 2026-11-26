Antigo estádio do Botafogo, o Caio Martins, no bairro de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, começou a ser demolido. Casa do Glorioso nas décadas de 1990 e 2000, o espaço passará por reforma para transformação em parque público e reservatório subterrâneo de água.

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No Caio Martins, o Botafogo mandou jogos nas campanhas históricas da Copa Conmebol de 1993 e do Brasileirão 1995, quando conquistou os títulos das competições. A concessão do estádio, em contrato, acabou no início de 2023.

O último jogo oficial do time profissional masculino do Botafogo no Caio Martins foi em 12 de dezembro de 2004, uma derrota por 2 a 1 para o Corinthians, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o estádio serviu de casa para times das categorias de base e feminino.

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Caio Martins foi casa do Botafogo nas décadas de 1990 e 2000 (Foto: Divulgação)

A obra tem previsão de conclusão para o fim de 2029. O antigo Caio Martins será utilizado para drenagem de águas de chuva na região. Após o período, será construída uma estátua do Manequinho, um dos mascotes do clube, para homenagear o Alvinegro.

A área do complexo esportivo, como ginásio, piscina e demais instalações, seguirá aberta ao público. A demolição de todo o espaço de arquibancadas, vestiários e campos, e deve ser concluída até o fim de janeiro.

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