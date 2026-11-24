Guia da reta final: qual é a briga de cada time no Brasileirão
Com campeão definido, números da UFMG mostram panorama da luta continental e Z-4
Com a taça já assegurada antecipadamente pelo Flamengo, a reta final do Campeonato Brasileiro concentra suas emoções nas duas rodadas derradeiras em torno das vagas continentais e da dramática fuga contra o rebaixamento. Praticamente todos os clubes ainda carregam metas importantes nesta reta de chegada do Brasileirão.
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No cenário base atual, os quatro primeiros colocados carimbam passaporte direto para a fase de grupos da próxima Libertadores, enquanto o 5º e o 6º avançam para as etapas preliminares. Na sequência da classificação, os times posicionados entre o 7º e o 12º lugar garantem presença na Copa Sul-Americana. Esse desenho, contudo, ainda pode sofrer alterações relevantes.
Caso o Palmeiras conquiste o título da Libertadores neste fim de semana, o G-6 será ampliado para G-7, estendendo também a zona da Sul-Americana até a 13ª colocação. Além disso, um eventual descenso do Grêmio — que tem vaga continental encaminhada por disputar a final da Copa do Brasil — invalidaria o acesso tricolor pelo regulamento, abrindo mais um posto via classificação geral do Brasileirão.
No levantamento abaixo, o Lance! reúne a situação de cada um dos 20 participantes com base nas probabilidades calculadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), considerando a distribuição padrão de vagas, sem os eventuais efeitos cascata.
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Flamengo (1º) - 80 pontos
Situação: campeão antecipado, briga apenas para terminar com 86 pontos, marca que representaria a segunda melhor campanha da história do atual formato.
Próximos jogos:
- vs Coritiba, no dia 29/11
- vs Chapecoense, no dia 02/12
Palmeiras (2º) - 74 pontos
Situação: já classificado para a Libertadores, não briga por nada.
Próximos jogos:
- vs Chapecoense, no dia 24/11
- vs Coritiba, no dia 02/12
Cruzeiro (3º) - 66 pontos
Situação: garantido na Libertadores, luta apenas para terminar na melhor posição possível (3º).
Próximos jogos:
- vs Fluminense, no dia 27/11
- vs Internacional, no dia 02/12
Fluminense (4º) - 63 pontos
Situação: garantido na Libertadores, luta apenas para terminar na melhor posição possível (3º).
Próximos jogos:
- vs Cruzeiro, no dia 27/11
- vs Bragantino, no dia 02/12
Athletico-PR (5º) - 57 pontos
Situação: luta pela vaga na Libertadores. Hoje, a chance de classificação é de 99,5%. Caso não consiga, estará garantido na Sul-Americana.
Próximos jogos:
- vs Mirassol, no dia 29/11
- vs São Paulo, no dia 02/12
Bahia (6º) - 54 pontos
Situação: luta pela vaga na Libertadores. Hoje, a chance de classificação é de 52%. Caso não consiga, estará garantido na Sul-Americana.
Próximos jogos:
- vs Botafogo, no dia 28/11
- vs Atlético-MG, no dia 02/12
Atlético-MG (7º) - 51 pontos
Situação: luta pela vaga na Libertadores. Hoje, a chance de classificação é de 42,9%. Caso não consiga, estará garantido na Sul-Americana.
Próximos jogos:
- vs Corinthians, no dia 25/11
- vs Vasco, no dia 29/11
- vs Bahia, no dia 02/12
RB Bragantino (8º) - 50 pontos
Situação: com vaga encaminhada na Sul-Americana (97,3%), luta para se classificar para a Libertadores. Hoje, a chance é de 2,7%.
Próximos jogos:
- vs Internacional, no dia 29/11
- vs Fluminense, no dia 02/12
Santos (9º) - 50 pontos
Situação: com vaga encaminhada na Sul-Americana (97,3%), luta para se classificar para a Libertadores. Hoje, a chance é de 2,7%.
Próximos jogos:
- vs Vitória, no dia 29/11
- vs Botafogo, no dia 02/12
Vasco (10º) - 47 pontos
Situação: livre do rebaixamento, briga para garantir vaga na Sul-Americana. Hoje, a chance de classificação é de 97,7%.
Próximos jogos:
- vs Atlético-MG, no dia 29/11
- vs Vitória, no dia 02/12
São Paulo (11º) - 45 pontos
Situação: livre do rebaixamento, briga para garantir vaga na Sul-Americana. Hoje, a chance de classificação é de 78,2%.
Próximos jogos:
- vs Remo, no dia 26/11
- vs Athletico-PR, no dia 02/12
Coritiba (12º) - 45 pontos
Situação: livre do rebaixamento, briga para garantir vaga na Sul-Americana. Hoje, a chance de classificação é de 44,1%.
Próximos jogos:
- vs Flamengo, no dia 29/11
- vs Palmeiras, no dia 02/12
Vitória (13º) - 44 pontos
Situação: praticamente livre do rebaixamento, briga para garantir vaga na Sul-Americana. Hoje, a chance de classificação é de 48%.
Próximos jogos:
- vs Santos, no dia 29/11
- vs Vasco, no dia 02/12
Botafogo (14º) - 43 pontos
Situação: luta contra o rebaixamento. Hoje, tem 4% de chances de cair. Além disso, ainda conserva 16,1% de probabilidade de se classificar para a Sul-Americana.
Próximos jogos:
- vs Bahia, no dia 28/11
- vs Santos, no dia 02/12
Grêmio (15º) - 41 pontos
Situação: luta contra o rebaixamento. Hoje, tem 29,7% de chances de cair. Além disso, ainda conserva 5% de probabilidade de se classificar para a Sul-Americana.
Próximos jogos:
- vs Corinthians, no dia 29/11
- vs Mirassol, no dia 02/12
Mirassol (16º) - 41 pontos
Situação: luta contra o rebaixamento. Hoje, tem 40,9% de chances de cair. Além disso, ainda conserva 2,9% de probabilidade de se classificar para a Sul-Americana.
Próximos jogos:
- vs Athletico-PR, no dia 29/11
- vs Grêmio, no dia 02/12
Corinthians (17º) - 40 pontos
Situação: luta contra o rebaixamento. Hoje, tem 31,6% de chances de cair. Além disso, ainda conserva 8,1% de probabilidade de se classificar para a Sul-Americana.
Próximos jogos:
- vs Atlético-MG, no dia 25/11
- vs Grêmio, no dia 29/11
- vs Remo, no dia 02/12
Internacional (18º) - 38 pontos
Situação: luta contra o rebaixamento. Hoje, tem 93,7% de chances de cair.
Próximos jogos:
- vs Bragantino, no dia 29/11
- vs Cruzeiro, no dia 02/12
Remo (19º) - 32 pontos
Situação: já rebaixado, não briga por nada.
Próximos jogos:
- vs São Paulo, no dia 26/11
- vs Corinthians, no dia 02/12
Chapecoense (20º) - 21 pontos
Situação: já rebaixado, não briga por nada.
Próximos jogos:
- vs Palmeiras, no dia 24/11
- vs Flamengo, no dia 02/12
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