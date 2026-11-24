Com a taça já assegurada antecipadamente pelo Flamengo, a reta final do Campeonato Brasileiro concentra suas emoções nas duas rodadas derradeiras em torno das vagas continentais e da dramática fuga contra o rebaixamento. Praticamente todos os clubes ainda carregam metas importantes nesta reta de chegada do Brasileirão.

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No cenário base atual, os quatro primeiros colocados carimbam passaporte direto para a fase de grupos da próxima Libertadores, enquanto o 5º e o 6º avançam para as etapas preliminares. Na sequência da classificação, os times posicionados entre o 7º e o 12º lugar garantem presença na Copa Sul-Americana. Esse desenho, contudo, ainda pode sofrer alterações relevantes.

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Caso o Palmeiras conquiste o título da Libertadores neste fim de semana, o G-6 será ampliado para G-7, estendendo também a zona da Sul-Americana até a 13ª colocação. Além disso, um eventual descenso do Grêmio — que tem vaga continental encaminhada por disputar a final da Copa do Brasil — invalidaria o acesso tricolor pelo regulamento, abrindo mais um posto via classificação geral do Brasileirão.

No levantamento abaixo, o Lance! reúne a situação de cada um dos 20 participantes com base nas probabilidades calculadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), considerando a distribuição padrão de vagas, sem os eventuais efeitos cascata.

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Jogadores do Flamengo celebram título brasileiro no Nubank Parque (Foto: Roberto Casimiro / Fotoarena / Folhapress)

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Flamengo (1º) - 80 pontos

Situação: campeão antecipado, briga apenas para terminar com 86 pontos, marca que representaria a segunda melhor campanha da história do atual formato.

Próximos jogos:

vs Coritiba, no dia 29/11

vs Chapecoense, no dia 02/12

Palmeiras (2º) - 74 pontos

Situação: já classificado para a Libertadores, não briga por nada.

Próximos jogos:

vs Chapecoense, no dia 24/11

vs Coritiba, no dia 02/12

Cruzeiro (3º) - 66 pontos

Situação: garantido na Libertadores, luta apenas para terminar na melhor posição possível (3º).

Próximos jogos:

vs Fluminense, no dia 27/11

vs Internacional, no dia 02/12

Fluminense (4º) - 63 pontos

Situação: garantido na Libertadores, luta apenas para terminar na melhor posição possível (3º).

Próximos jogos:

vs Cruzeiro, no dia 27/11

vs Bragantino, no dia 02/12

Athletico-PR (5º) - 57 pontos

Situação: luta pela vaga na Libertadores. Hoje, a chance de classificação é de 99,5%. Caso não consiga, estará garantido na Sul-Americana.

Próximos jogos:

vs Mirassol, no dia 29/11 vs São Paulo, no dia 02/12

Bahia (6º) - 54 pontos

Situação: luta pela vaga na Libertadores. Hoje, a chance de classificação é de 52%. Caso não consiga, estará garantido na Sul-Americana.

Próximos jogos:

vs Botafogo, no dia 28/11

vs Atlético-MG, no dia 02/12

Atlético-MG (7º) - 51 pontos

Situação: luta pela vaga na Libertadores. Hoje, a chance de classificação é de 42,9%. Caso não consiga, estará garantido na Sul-Americana.

Próximos jogos:

vs Corinthians, no dia 25/11

vs Vasco, no dia 29/11

vs Bahia, no dia 02/12

RB Bragantino (8º) - 50 pontos

Situação: com vaga encaminhada na Sul-Americana (97,3%), luta para se classificar para a Libertadores. Hoje, a chance é de 2,7%.

Próximos jogos:

vs Internacional, no dia 29/11

vs Fluminense, no dia 02/12

Santos (9º) - 50 pontos

Situação: com vaga encaminhada na Sul-Americana (97,3%), luta para se classificar para a Libertadores. Hoje, a chance é de 2,7%.

Próximos jogos:

vs Vitória, no dia 29/11

vs Botafogo, no dia 02/12

Vasco (10º) - 47 pontos

Situação: livre do rebaixamento, briga para garantir vaga na Sul-Americana. Hoje, a chance de classificação é de 97,7%.

Próximos jogos:

vs Atlético-MG, no dia 29/11

vs Vitória, no dia 02/12

São Paulo (11º) - 45 pontos

Situação: livre do rebaixamento, briga para garantir vaga na Sul-Americana. Hoje, a chance de classificação é de 78,2%.

Próximos jogos:

vs Remo, no dia 26/11

vs Athletico-PR, no dia 02/12

Coritiba (12º) - 45 pontos

Situação: livre do rebaixamento, briga para garantir vaga na Sul-Americana. Hoje, a chance de classificação é de 44,1%.

Próximos jogos:

vs Flamengo, no dia 29/11

vs Palmeiras, no dia 02/12

Vitória (13º) - 44 pontos

Situação: praticamente livre do rebaixamento, briga para garantir vaga na Sul-Americana. Hoje, a chance de classificação é de 48%.

Próximos jogos:

vs Santos, no dia 29/11

vs Vasco, no dia 02/12

Botafogo (14º) - 43 pontos

Situação: luta contra o rebaixamento. Hoje, tem 4% de chances de cair. Além disso, ainda conserva 16,1% de probabilidade de se classificar para a Sul-Americana.

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Próximos jogos:

vs Bahia, no dia 28/11

vs Santos, no dia 02/12

Grêmio (15º) - 41 pontos

Situação: luta contra o rebaixamento. Hoje, tem 29,7% de chances de cair. Além disso, ainda conserva 5% de probabilidade de se classificar para a Sul-Americana.

Próximos jogos:

vs Corinthians, no dia 29/11 vs Mirassol, no dia 02/12

Mirassol (16º) - 41 pontos

Situação: luta contra o rebaixamento. Hoje, tem 40,9% de chances de cair. Além disso, ainda conserva 2,9% de probabilidade de se classificar para a Sul-Americana.

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Próximos jogos:

vs Athletico-PR, no dia 29/11

vs Grêmio, no dia 02/12

Corinthians (17º) - 40 pontos

Situação: luta contra o rebaixamento. Hoje, tem 31,6% de chances de cair. Além disso, ainda conserva 8,1% de probabilidade de se classificar para a Sul-Americana.

Próximos jogos:

vs Atlético-MG, no dia 25/11

vs Grêmio, no dia 29/11

vs Remo, no dia 02/12

Internacional (18º) - 38 pontos

Situação: luta contra o rebaixamento. Hoje, tem 93,7% de chances de cair.

Próximos jogos:

vs Bragantino, no dia 29/11

vs Cruzeiro, no dia 02/12

Remo (19º) - 32 pontos

Situação: já rebaixado, não briga por nada.

Próximos jogos:

vs São Paulo, no dia 26/11

vs Corinthians, no dia 02/12

Chapecoense (20º) - 21 pontos

Situação: já rebaixado, não briga por nada.

Próximos jogos: