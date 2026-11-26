Marçal é suspenso pelo STJD e desfalca o Botafogo no fim do Brasileirão
Jogador foi expulso na partida contra o São Paulo, pela 37ª rodada, no Nilton Santos
O lateral/zagueiro Marçal foi punido com dois jogos de suspensão pela 7ª Comissão Disciplinar do STJD por conta da expulsão e confusão na reta final da partida contra o São Paulo, na última segunda-feira (23). Com isso, ele irá desfalcar o Glorioso nos dois últimos compromissos do Brasileirão, contra Bahia, no sábado (28), e Santos (2/12).
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Marçal foi expulso aos 48 minutos da segunda etapa, quando o Botafogo ensaiava uma pressão para virar o duelo. No lance seguinte, quando a situação foi controlada após a confusão, Wendell, do São Paulo, também recebeu cartão vermelho por entrada violenta em Arthur Cabral. (Veja o que foi relatado na súmula).
No julgamento, o defensor do Tricolor pegou apenas um jogo, este da suspensão automática pela expulsão.
O árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG) relatou na súmula da partida que Marçal ainda agrediu Pablo Maia na saída do gramado. O jogador foi denunciado por infrações nos artigos 254 (jogada violenta) e 250 (ato hostil). Também enquadrado no artigo 258, §2º, inciso II, do CBJD (ofensa à arbitragem), Marçal foi suspenso por um jogo, mas este foi convertido em advertência pelo órgão.
No julgamento desta quinta-feira (26), o Botafogo também foi multado em R$ 3 mil por não ter divulgado público e renda do jogo nos telões do Estádio Nilton Santos.
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