Torcida do Botafogo reage ao empate com o São Paulo: 'Não vamos'
Equipe soma 43 pontos na tabela de classificação
O Botafogo empatou com o São Paulo na última segunda-feira (23) e alguns torcedores opinaram sobre o momento do time no Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Pedro Lima, para o Soberano, e Tiquinho Soares, para a equipe de Tite.
➡️Veja os gols do empate entre Botafogo e São Paulo pelo Brasileirão
O resultado não foi bom para nenhum dos dois times, que fazem um fraco Brasileirão. No entanto, o São Paulo atingiu a pontuação mínima para evitar o rebaixamento na competição nacional, enquanto o Botafogo ainda não alcançou a marca.
Veja alguns comentários:
Classificação e próximos jogos
Com o resultado, o Tricolor chega aos 45 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação. O Glorioso, por sua vez, fica com 43 e cai para a 14ª. Na próxima rodada, o time paulista recebe o Remo, na quinta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Morumbis, enquanto o carioca recebe o Bahia no sábado (28), às 21h, no Nilton Santos.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Mais LANCE!
Aparição de Marcelo de Lima após Botafogo x São Paulo repercute: 'Impossível'
Equipes empataram em 1 a 1 pela 36ª rodada do Brasileirão
Atuação de Weverton em Santos x Grêmio repercute: 'Urgentemente'
Goleiro foi fundamental para o resultado final
Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota
Grêmio venceu por 2 a 0, no Morumbis
Torcida do Botafogo manda recado a Tite após empate no Brasileirão
Equipe soma 43 pontos na tabela de classificação
Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Jr após empate no Brasileirão
Equipe tenta garantir vaga na Sul-Americana
Arbitragem em Botafogo x São Paulo vira assunto: 'Não é possível'
Equipes empataram em 1 a 1 pela 36ª rodada do Brasileirão
Veja as reações de Baldasso na derrota do Internacional para o Vitória
Colorado perdeu de 5 a 2 em casa
Torcida do Internacional manda recado a Eduardo Baptista após goleada
Vitória venceu o Colorado por 5 a 2, no Beira Rio
Falha de titular em Internacional x Vitória gera revolta: 'Vergonha'
Vitória venceu o Colorado por 5 a 2, no Beira Rio
Como assistir Botafogo e São Paulo pelo Amazon Prime?
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
Pentacampeão, Vampeta se envolve em acidente de trânsito e tem versões conflitantes na polícia
Ex-jogador é acusado por entregadora de aplicativo de provocar queda de moto e apresentar sinais de embriaguez
Atacante abre o jogo sobre falha em negociação com Flamengo
Com o triunfo contra o Verdão, Rubro-Negro é campeão do Brasileirão 2026
Esposa de atacante do Vasco detona clube: 'Merece respeito'
Manifestação nas redes sociais movimentou torcedores e internautas
Jornalista destaca virada de chave do Flamengo após eliminações
Com o triunfo contra o Verdão, Rubro-Negro é campeão do Brasileirão 2026
Portal inglês elege brasileiro como melhor da história da Premier League
Alisson chegou aos Reds em julho de 2018
Messi é comparado a Neymar com atitude contra ex-São Paulo
Gesto ganhou grande visibilidade nas redes sociais no último sábado
IA crava vencedor de Botafogo e São Paulo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
Inteligência artificial aponta placar de Internacional e Vitória
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)
IA crava placar de Santos e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23)