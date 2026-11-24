O Botafogo vai mandando bem com seu time sub-17 e está na final da Copa Rio da categoria. A brilhante geração, que é cercada de expectativas, tem como referência o volante Victor Hugo, de 17 anos. O jogador, com multa de 120 milhões de euros (cerca de R$ 779 milhões) e convocações para a Seleção Brasileira, teve participação importante na semifinal diante do Fluminense, vencida pelo Glorioso por 3 a 2 no placar agregado, e ajudou a equipe a garantir uma vaga na decisão. O adversário da final será o Vasco, que eliminou o Flamengo na outra semifinal.

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Integrado às categorias de base do Botafogo desde 2024, Victor Hugo vive um processo de evolução acelerada no clube. Mesmo ainda tendo idade para atuar no Sub-17, o volante foi promovido ao elenco Sub-20, pelo qual já disputou partidas oficiais, e também teve a oportunidade de participar de treinamentos com o grupo profissional.

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Em 2026, o atleta ainda recebeu convocação para a Seleção Brasileira Sub-17, reforçando sua projeção no cenário nacional. Ele é uma das grandes joias da base alvinegra.

Victor Hugo é uma das joias da base do Botafogo (Foto: Divulgação)

A temporada também representa um momento importante de valorização para o jovem. Em julho, Victor Hugo renovou seu contrato com o Botafogo até maio de 2030, com multa rescisória para o futebol internacional na casa de 120 milhões de euros (cerca de R$ 779 milhões).

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No levantamento parcial de 2026, o volante soma 23 partidas disputadas, sendo 20 como titular, além de um gol marcado, considerando suas participações pelas equipes Sub-17 e Sub-20. Agora, o jogador volta suas atenções para a decisão da Copa Rio Sub-17, com a possibilidade de conquistar mais um importante resultado pelo clube.

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