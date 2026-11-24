André Luiz Policarpo (MG) detalhou a confusão no fim da partida entre Botafogo e São Paulo, na última segunda-feira (23), relatando reclamação acintosa e nova agressão do lateral/zagueiro Marçal, do Glorioso. Ele já havia sido expulso de campo por, de acordo com a análise de campo, ter acertado Calleri com uma cotovelada.

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No documento, disponibilizado pela CBF, André Luiz Skettino Policarpo Bento afirmou que Marçal, na saída de campo, ainda agrediu Pablo Maia com uma "braçada no pescoço".

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Veja o relato na súmula de Botafogo x São Paulo

"Por o mesmo atingir seu adversário, Sr. Jonathan Calleri, com uma cotovelada na cabeça, quando a bola ainda não era objeto de disputa. Informo que o atleta atingido seguiu no jogo após atendimento médico. Informo que, após a expulsão, o jogador infrator veio em minha direção de maneira desrespeitosa e agressiva, com dedo em riste, proferindo as seguintes palavras: 'Você é cego? Olha o que você está fazendo com o jogo. Eu não fiz nada'."

"Informo ainda que o mesmo após ser expulso, saindo do campo de jogo, golpeia com uma braçada no pescoço o seu adversário, Sr. Pablo Gonçalves Maia, tendo que ser contido pelos seus companheiros de equipe", concluiu o árbitro.

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Súmula de Botafogo 1 x 1 São Paulo (Foto: Reprodução/CBF)

Marçal foi expulso aos 48 minutos da segunda etapa, quando o Botafogo ensaiava uma pressão para virar o duelo. No lance seguinte, quando a situação foi controlada após a confusão, Wendell, do São Paulo, também recebeu cartão vermelho por entrada violenta em Arthur Cabral.

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