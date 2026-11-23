O Botafogo reclamou muito da arbitragem no empate com o São Paulo, nesta segunda-feira (23), no Nilton Santos. Após o jogo, o consultor de arbitragem Marcelo de Lima Henrique, novo funcionário do quadro do clube, pronunciou-se e citou os erros que, na opinião da diretoria, foram cruciais e determinantes no resultado.

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— A gente saiu desse jogo de hoje muito preocupado, essa é a palavra. Desde que saiu a arbitragem para essa partida, a gente ficou um pouco preocupado analisando a complexidade dessa fase: São Paulo com 44 pontos, Botafogo com 42, dois gigantes brigando na parte debaixo da tabela com outros gigantes. Ficamos preocupados não pela idoneidade, mas pela qualificação e experiência do André Bento por estar dirigindo apenas a sexta partida de Série A — disse.

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— "Quando errarem a favor do Botafogo, você vai falar?" Sim, e não há nenhum problema nisso. Temos que furar essa bolha e elevar o nível (da arbitragem) — destacou Marcelo de Lima Henrique.

Marcelo de Lima Henrique confirmou que o Botafogo entrará com uma representação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mostrando lances envolvendo Vitinho, quando a equipe pediu expulsão do zagueiro Osório, além do cartão vermelho apresentado a Marçal.

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— Teve um lance capital aos 30 minutos do primeiro tempo com Vitinho, que teve uma oportunidade clara de gol para marcar. O jogador do São Paulo cometeu uma infração, em que o Vitinho teria possibilidade de domínio, bola à feição, tinha direção, não tinha mais defensores e a distância era muito curta. O árbitro resolveu aplicar cartão amarelo. Até entendo ali não ter dado o vermelho, mas o VAR deveria ter chamado. VAR foi feito para esses lances — afirmou.

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— Segundo lance: a expulsão do Marçal no final. Futebol é esporte de contato. Obviamente, as partes sensíveis têm que ser protegidas. Mas, se olhar a imagem, o VAR tem essa imagem. O Marçal coloca o braço no ombro do Calleri, que faz movimento mais brusco em direção ao braço do Marçal. Ele resvala na cabeça do Calleri, que faz todo aquele teatro que faz parte do show, do game, e o árbitro expulsa. O VAR deveria ter recomendado a revisão. Nessa fase da competição, um jogador a mais ou a menos é muito importante — explicou.

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Com o resultado, o Botafogo foi a 43 pontos e ficou na 14ª colocação no Brasileirão. O próximo compromisso será no sábado (28), contra o Bahia, novamente no Nilton Santos.