Análise: Botafogo não dá resposta, e desequilíbrio grita novamente
Glorioso empatou com o São Paulo no Nilton Santos e segue em risco de rebaixamento
O Botafogo não deu uma resposta diante do seu torcedor e empatou com o São Paulo no Nilton Santos, aumentando a preocupação na luta contra o rebaixamento. O gol de Tiquinho Soares evitou o pior, mas o cenário segue sendo muito delicado.
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Em desempenho, passou longe de ser um Botafogo mal com a bola no pé. Criou oportunidades claras, chegou bem nos dois tempos, mas a dificuldade para balançar a rede, problema grave da temporada, persistiu.
Além deste, outro ponto baixo do ano foi novamente um castigo. Jogando com uma linha de três zagueiros, o sistema defensivo deu brecha e viu Pedro Lima infiltrar, sair cara a cara e abrir o placar. Dificuldade na frente e facilidade enorme para o adversário quando está em perigo.
Em grande parte da segunda etapa, foi aparente a desmobilização do Alvinegro em campo. Time relapso, aberto, dando pouca esperança. Precisava de sangue novo e qualidade, e isso tinha no banco.
Tiquinho deixou tudo igual após pegar rebote de finalização de Álvaro Montoro, que voltou a receber oportunidade quando deixou o banco aos 15 do segundo tempo. O camisa 10, quando acionado, criou diversas situações e mostrou que é peça-chave do meio-campo.
Se a fragilidade na marcação é notória, o talento de sobra deve ser aproveitado pelo técnico Tite.
Ainda é clara a dificuldade de extração do máximo de potencial de um elenco que, pela montagem e 11 ideal, era para passar longe dos riscos de rebaixamento, mas que sente todo o ambiente pesado pelo conturbado 2026. Não há tempo para mais uma 'receita de bolo" para salvar o Botafogo do rebaixamento. Agora a situação apertou.
Com o resultado, o Botafogo foi a 43 pontos e ficou na 14ª colocação no Brasileirão. O próximo compromisso será no sábado (28), contra o Bahia, novamente no Nilton Santos.
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