Botafogo terá mudanças na zaga para enfrentar o Bahia
Glorioso perdeu Ferraresi e Marçal, que cumprirão suspensão na penúltima rodada
O Botafogo tem nova preocupação para o próximo compromisso pelo Brasileirão. Diante do Bahia, no sábado (28), no Nilton Santos, em duelo válido pela penúltima rodada, o técnico Tite terá de remontar o miolo de zaga após ter desfalques confirmados.
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As duas baixas são por suspensão. O zagueiro Ferraresi recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto Marçal foi expulso por entrada violenta, na visão do árbitro André Luiz Skettino Policarpo (MG), em Calleri.
Com isso, três nomes disputarão duas vagas no sistema defensivo para a decisão do fim de semana, que vale muito para a permanência na elite do Brasileirão: Arthur Chaves, Justino e Kaio Pantaleão.
Arthur Chaves retornou recentemente após contusão no quadril e abdômen e foi titular na partida contra o Corinthians, na goleada por 4 a 0. Ele deixou o gramado no intervalo, justamente para a entrada de Kaio, que voltou a atuar após mais de um ano em recuperação por cirurgia no joelho. Justino, por sua vez, vem sendo utilizado por Tite no sistema de três zagueiros.
Com o resultado, o Botafogo foi a 43 pontos e ficou na 14ª colocação no Brasileirão. O próximo compromisso será no sábado (28), contra o Bahia, novamente no Nilton Santos, e uma vitória deve garantir a equipe na Série A de 2027.
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