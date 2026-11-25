O Botafogo tem nova preocupação para o próximo compromisso pelo Brasileirão. Diante do Bahia, no sábado (28), no Nilton Santos, em duelo válido pela penúltima rodada, o técnico Tite terá de remontar o miolo de zaga após ter desfalques confirmados.

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As duas baixas são por suspensão. O zagueiro Ferraresi recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto Marçal foi expulso por entrada violenta, na visão do árbitro André Luiz Skettino Policarpo (MG), em Calleri.

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Com isso, três nomes disputarão duas vagas no sistema defensivo para a decisão do fim de semana, que vale muito para a permanência na elite do Brasileirão: Arthur Chaves, Justino e Kaio Pantaleão.

Kaio Pantaleão é opção no Botafogo para jogo contra o Bahia (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Arthur Chaves retornou recentemente após contusão no quadril e abdômen e foi titular na partida contra o Corinthians, na goleada por 4 a 0. Ele deixou o gramado no intervalo, justamente para a entrada de Kaio, que voltou a atuar após mais de um ano em recuperação por cirurgia no joelho. Justino, por sua vez, vem sendo utilizado por Tite no sistema de três zagueiros.

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Com o resultado, o Botafogo foi a 43 pontos e ficou na 14ª colocação no Brasileirão. O próximo compromisso será no sábado (28), contra o Bahia, novamente no Nilton Santos, e uma vitória deve garantir a equipe na Série A de 2027.

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