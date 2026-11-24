A aparição de Marcelo de Lima Henrique após o empate entre Botafogo e São Paulo, nesta segunda-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro, repercutiu. O consultor de arbitragem do Glorioso se pronunciou sobre decisões tomadas durante a partida no Nilton Santos e criticou a atuação da equipe de arbitragem comandada por André Bento. O dirigente também confirmou que o clube pretende formalizar uma reclamação junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Veja a repercussão:

— A gente saiu desse jogo de hoje muito preocupado, essa é a palavra. Desde que saiu a arbitragem para essa partida, a gente ficou um pouco preocupado analisando a complexidade dessa fase: São Paulo com 44 pontos, Botafogo com 42, dois gigantes brigando na parte debaixo da tabela com outros gigantes. Ficamos preocupados não pela idoneidade, mas pela qualificação e experiência do André Bento por estar dirigindo apenas a sexta partida de Série A — afirmou.

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Marcelo de Lima Henrique questiona arbitragem de Botafogo x São Paulo

Entre os lances contestados pelo Botafogo, Marcelo de Lima Henrique citou uma possível expulsão de Osório, do São Paulo, após falta em Vitinho, ainda no primeiro tempo. Na avaliação do consultor, o atacante alvinegro tinha condições de seguir com a jogada em direção ao gol, e o lance deveria ter sido revisado pelo VAR.

Tiquinho Soares comemora gol pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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— Teve um lance capital aos 30 minutos do primeiro tempo com Vitinho, que teve uma oportunidade clara de gol para marcar. O jogador do São Paulo cometeu uma infração, em que o Vitinho teria possibilidade de domínio, bola à feição, tinha direção, não tinha mais defensores e a distância era muito curta. O árbitro resolveu aplicar cartão amarelo. Até entendo ali não ter dado o vermelho, mas o VAR deveria ter chamado. VAR foi feito para esses lances — declarou.

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O consultor também contestou a expulsão de Marçal nos acréscimos da partida. O lateral foi punido após atingir Calleri em uma disputa, e Marcelo de Lima Henrique considerou exagerada a decisão da arbitragem, além de questionar a ausência de uma revisão do VAR.

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— Segundo lance: a expulsão do Marçal no final. Futebol é esporte de contato. Obviamente, as partes sensíveis têm que ser protegidas. Mas, se olhar a imagem, o VAR tem essa imagem. O Marçal coloca o braço no ombro do Calleri, que faz movimento mais brusco em direção ao braço do Marçal. Ele resvala na cabeça do Calleri, que faz todo aquele teatro que faz parte do show, do game, e o árbitro expulsa. O VAR deveria ter recomendado a revisão. Nessa fase da competição, um jogador a mais ou a menos é muito importante — completou.

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Com o empate, o Botafogo chegou aos 43 pontos e ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Glorioso volta a campo no sábado (28), às 21h, novamente no Nilton Santos, para enfrentar o Bahia, pela 37ª rodada da competição.