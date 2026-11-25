Botafogo tem o terceiro pior aproveitamento da Série A desde a estreia de Tite
Alvinegro só apresenta campanha superior às de Coritiba e Chapecoense
O trabalho de Tite no Botafogo ainda não conseguiu apresentar um bom resultado dentro das quatro linhas, e os números são o reflexo disso. Desde a estreia do treinador, na derrota por 2 a 0 para o Mirassol, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro acumula números preocupantes e tem o terceiro pior aproveitamento da Série A no período.
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Em nove partidas disputadas desde a chegada do treinador, o Botafogo conquistou apenas oito pontos, com duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de somente 29,6%, campanha que deixa o clube à frente apenas de Coritiba e Chapecoense no levantamento.
A situação fica ainda mais preocupante quando são analisadas as poucas vitórias da equipe. Os únicos dois triunfos aconteceram diante da Chapecoense, lanterna da competição e já rebaixada, por 1 a 0, e contra o Atlético-MG. A vitória sobre o Galo, inclusive, aconteceu em um contexto favorável ao Botafogo. Na semana anterior à decisão da Copa Sul-Americana, o clube mineiro preservou a maior parte de seus titulares, o que contribuiu para que a equipe alvinegra conquistasse um dos raros resultados positivos da sequência.
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Desde então, o Botafogo não conseguiu transformar os resultados pontuais em uma sequência de recuperação. São cinco derrotas em nove jogos, além de dificuldades para apresentar regularidade tanto defensiva quanto ofensivamente.
Reta final com dois compromissos
O cenário fica ainda mais delicado quando o recorte é relacionado à classificação geral do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a 14ª colocação, com 43 pontos. Após o empate com o São Paulo, a distância para a zona de rebaixamento caiu para apenas três pontos.
Restam apenas duas partidas para o Botafogo encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será diante do Bahia, no sábado (28), no Estádio Nilton Santos. Depois, a equipe encerra sua campanha contra o Santos, fora de casa, no dia 2 de dezembro.
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