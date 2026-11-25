O trabalho de Tite no Botafogo ainda não conseguiu apresentar um bom resultado dentro das quatro linhas, e os números são o reflexo disso. Desde a estreia do treinador, na derrota por 2 a 0 para o Mirassol, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro acumula números preocupantes e tem o terceiro pior aproveitamento da Série A no período.

➡️ Guia da reta final: qual é a briga de cada time no Brasileirão

Em nove partidas disputadas desde a chegada do treinador, o Botafogo conquistou apenas oito pontos, com duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de somente 29,6%, campanha que deixa o clube à frente apenas de Coritiba e Chapecoense no levantamento.

continua após a publicidade

A situação fica ainda mais preocupante quando são analisadas as poucas vitórias da equipe. Os únicos dois triunfos aconteceram diante da Chapecoense, lanterna da competição e já rebaixada, por 1 a 0, e contra o Atlético-MG. A vitória sobre o Galo, inclusive, aconteceu em um contexto favorável ao Botafogo. Na semana anterior à decisão da Copa Sul-Americana, o clube mineiro preservou a maior parte de seus titulares, o que contribuiu para que a equipe alvinegra conquistasse um dos raros resultados positivos da sequência.

Tite comemora gol de Tiquinho Soares para o Botafogo, contra o Vasco, posteriormente anulado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

➡️ Atlético-MG e Corinthians fazem duelo decisivo para G-6 e Z-4 sob muitos olhares atentos

Desde então, o Botafogo não conseguiu transformar os resultados pontuais em uma sequência de recuperação. São cinco derrotas em nove jogos, além de dificuldades para apresentar regularidade tanto defensiva quanto ofensivamente.

continua após a publicidade

Reta final com dois compromissos

O cenário fica ainda mais delicado quando o recorte é relacionado à classificação geral do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a 14ª colocação, com 43 pontos. Após o empate com o São Paulo, a distância para a zona de rebaixamento caiu para apenas três pontos.

Restam apenas duas partidas para o Botafogo encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será diante do Bahia, no sábado (28), no Estádio Nilton Santos. Depois, a equipe encerra sua campanha contra o Santos, fora de casa, no dia 2 de dezembro.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte