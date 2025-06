Renato Paiva aponta o motivo de sua demissão do Botafogo

O técnico Renato Paiva não comanda mais o Botafogo. A demissão, anunciada na noite de domingo (29), pegou o treinador de surpresa e, segundo o programa "Ta On", do Sportv, foi motivada pela insatisfação de John Textor, dono da SAF do clube, nas decisões táticas da equipe.

continua após a publicidade

➡️Após demissão, internautas resgatam interação de John Textor com Renato Paiva

Em conversa com o apresentador André Rizek, na manhã desta segunda-feira (30), Paiva revelou bastidores do episódio que culminou em sua saída. O treinador disse que não foi convidado para nenhuma reunião explicativa e apenas recebeu a informação da demissão enquanto a delegação ainda estava hospedada na Filadélfia (EUA), após a eliminação diante do time paulista, no sábado.

Um dos pontos de atrito foi a postura excessivamente defensiva no empate sem gols contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. A escalação com três volantes desagradou John Textor, que teria deixado claro ao treinador que não gostaria de ver o Botafogo atuar “daquele jeito”, por considerar a estratégia incompatível com o chamado "Botafogo Way", a filosofia de jogo que a atual gestão busca consolidar. A repetição dessa abordagem conservadora justamente contra o mesmo adversário foi o estopim para o rompimento com o técnico.

continua após a publicidade

➡️Quanto o Botafogo lucrou neste Mundial de Clubes? Confira valores

Apesar do revés na competição internacional, Paiva defende a atuação da equipe e nega qualquer problema no ambiente interno do elenco.

- O Paiva entende que o Botafogo controlou o jogo (contra o Palmeiras), e eu concordo com ele. O Textor falou para ele que não queria ver o time jogando novamente daquele jeito - disse Rizek.

Renato Paiva em treino do Botafogo antes de duelo com o PSG pelo Mundial de Clubes (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Além de Renato Paiva, deixam o clube os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel dos Santos, o preparador de goleiros Rui Tavares e o preparador físico Daniel Castro, todos da comissão técnica.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Botafogo ‘escolhem’ nome ideal após demissão de Renato Paiva

Renato Paiva havia sido anunciado pelo clube no dia 27 de fevereiro deste ano, após longa indefinição que durou quase dois meses. A vaga havia sido aberta após a saída de Artur Jorge, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, que aceitou proposta do Al-Rayyan, do Catar.

Pelo Botafogo, Renato Paiva comandou a equipe em 23 partidas, com 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, alcançando um aproveitamento de cerca de 56,5%. O desempenho foi marcado por altos e baixos, com críticas à consistência tática e escolhas estratégicas — especialmente nas partidas mais recentes.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Com mais um capítulo de instabilidade técnica, o Botafogo se vê novamente diante do desafio de buscar um novo nome para o comando do time, em plena temporada 2025 e às vésperas de importantes compromissos no calendário nacional e internacional.