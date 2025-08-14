Botafogo x LDU: retrospecto e estatísticas

O confronto entre Botafogo e LDU Quito é recente, mas já carrega um histórico de jogos equilibrados e disputas decisivas no cenário continental. Em poucos encontros, as equipes mostraram que se tratam de adversários duros um para o outro, com placares apertados e forte disputa tática. O Lance! apresenta as estatísticas de Botafogo x LDU.

Desde a primeira vez que se enfrentaram, em 2023, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, brasileiros e equatorianos já decidiram classificações e pontos importantes, tanto em jogos no Rio de Janeiro quanto em Quito. O equilíbrio se reflete não apenas nos resultados, mas também nos números: ambos somam o mesmo número de vitórias e gols marcados no retrospecto geral.

A geografia e as características de cada mando de campo também influenciam bastante no duelo. No Estádio Nilton Santos, o Botafogo conseguiu manter bom desempenho, enquanto a altitude de Quito representa um desafio adicional para qualquer visitante, incluindo o Alvinegro carioca.

Com os encontros recentes pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2024, a rivalidade começa a ganhar força, e os dados mostram que qualquer confronto entre as equipes promete ser decidido nos detalhes.

Histórico do confronto de Botafogo x LDU

Botafogo e LDU Quito já se enfrentaram quatro vezes em competições oficiais. O retrospecto é totalmente equilibrado: 1 vitória para cada lado e 2 empates. Curiosamente, o saldo de gols também é igual, com 2 marcados e 2 sofridos por cada equipe.

No Rio de Janeiro, o Botafogo mantém a invencibilidade. Foram dois jogos no Estádio Nilton Santos: um empate sem gols em 2023, pela Sul-Americana, e uma vitória por 2 a 1 na Libertadores de 2024. Já em Quito, a LDU leva vantagem. No primeiro duelo, em 2023, houve empate em 0 a 0, mas na Libertadores de 2024 os equatorianos venceram por 1 a 0.

O equilíbrio de Botafogo x LDU é tão grande que os dois times marcaram gols em apenas duas das quatro partidas. Os outros dois jogos terminaram sem redes balançadas, reforçando o caráter de confronto fechado e de forte marcação.

Partidas marcantes

O primeiro encontro entre Botafogo x LDU aconteceu em 5 de maio de 2023, no Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana, e terminou empatado em 0 a 0, com poucas chances claras. Um mês depois, no dia 7 de junho, a história se repetiu no Equador, novamente sem gols, marcando um início de rivalidade pautado pelo equilíbrio.

Em 2024, pela fase de grupos da Libertadores, o duelo ganhou contornos mais decisivos. Em 11 de abril, no Estádio Casa Blanca, em Quito, a LDU venceu por 1 a 0, aproveitando o fator altitude e o apoio da torcida para garantir três pontos importantes. Já no jogo da volta, em 9 de maio, no Rio de Janeiro, o Botafogo devolveu a vitória, batendo os equatorianos por 2 a 1 e se mantendo vivo na disputa por vaga no mata-mata.

Estatísticas de Botafogo x LDU

Total de jogos: 4 Vitórias do Botafogo: 1 (25%) Vitórias da LDU: 1 (25%) Empates: 2 (50%) Gols marcados por cada equipe: 2 Média de gols por partida: 1,0

O retrospecto comprova que não há favorito absoluto quando Botafogo e LDU Quito se enfrentam. A igualdade nos números e o fato de nenhum time ter sofrido mais de dois gols em um jogo reforçam a tendência de placares apertados e partidas decididas por detalhes.