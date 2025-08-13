Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, acompanhará jogo do Botafogo pela Libertadores

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará no Estádio Nilton Santos nesta quinta-feira (14) para assistir à partida entre Botafogo e LDU, do Equador, pela ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília).

Esta será a primeira vez que Carlo acompanhará a uma partida com seu filho, Davide Ancelotti, no comando do Glorioso. O último jogo do Botafogo que o treinador da Seleção assistiu foi contra a Universidad de Chile, em maio, também pela Libertadores, na última rodada do Grupo A, que garantiu o Alvinegro no mata-mata.

Carlo Ancelotti estará ao lado de Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral de seleções da CBF, e de Juan Santos, coordenador técnico. Nesta quarta (13), o trio acompanhaá no Maracanã o jogo entre Flamengo e Internacional, pela Libertadores.

Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Anderson Romão/AGIF)

A convocação da Seleção Brasileira para as últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo será no dia 25 de agosto, em evento na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Já classificado para Copa de 2026, o Brasil enfrentará Chile, dia 4 de setembro, no Maracanã, e Bolívia, dia 9, em El Alto.

Atual campeão, o Glorioso avançou ao mata-mata na segunda colocação do Grupo A, com 12 pontos. A equipe teve troca no comando técnico, com a saída de Renato Paiva e a chegada de David Ancelotti, e engrenou após a pausa para o Mundial.