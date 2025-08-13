Vidente aponta favorito para Botafogo x LDU pela Libertadores
Partida acontece nesta quinta-feira (14)
- Matéria
- Mais Notícias
O primeiro confronto entre Botafogo e LDU pelas oitavas de final da Libertadores, acontece nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. De olho nisso, o vidente Maurício, do canal “Fanátticos”, apontou um favorito para o jogo de ida
Botafogo x LDU: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Onde Assistir
Vídeo: Marlon Freitas se emociona ao lembrar de título do Botafogo na Libertadores
Botafogo
LDU mira revanche contra o Botafogo e chega em alta com Tiago Nunes
Botafogo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Segundo o tarólogo, o jogo tem poucas possibilidades de acabar empatado. Ele destacou que o primeiro tempo pode ser um pouco mais “arrastado” para ambas as equipes, mas que na segunda etapa o cenário será diferente. Maurício apontou que o Glorioso pode superar alguns obstáculos e sair vitorioso do confronto.
Num contexto geral, Maurício destacou que a LDU promete fazer jogo duro e que partida será bastante disputada entre as equipes. A vitória pode ser construída nos detalhes. Apontando um favorito, o vidente reforçou que o Botafogo sairá vitorioso no jogo de ida das oitavas de final.
Botafogo x LDU
O primeiro confronto entre Botafofo e LDU acontece nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Para a ocasião, o Glorioso tentará confirmar o favoritismo dentro de casa para construir uma vantagem no confronto de volta.
A segunda partida entre as equipes, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, acontece na próxima quinta-feira (21), novamente às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado. O vencedor do confronto irá enfrentar o vencedor de Atlético Nacional (COL) x São Paulo (BRA).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias