Vidente aponta favorito para Botafogo x LDU pela Libertadores

Partida acontece nesta quinta-feira (14)

LDU x Botafogo - Danilo Barbosa
imagem cameraBotafogo e LDU voltam a se enfrentrar na Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
19:21
O primeiro confronto entre Botafogo e LDU pelas oitavas de final da Libertadores, acontece nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. De olho nisso, o vidente Maurício, do canal “Fanátticos”, apontou um favorito para o jogo de ida

Segundo o tarólogo, o jogo tem poucas possibilidades de acabar empatado. Ele destacou que o primeiro tempo pode ser um pouco mais “arrastado” para ambas as equipes, mas que na segunda etapa o cenário será diferente. Maurício apontou que o Glorioso pode superar alguns obstáculos e sair vitorioso do confronto. 

Num contexto geral, Maurício destacou que a LDU promete fazer jogo duro e que partida será bastante disputada entre as equipes. A vitória pode ser construída nos detalhes. Apontando um favorito, o vidente reforçou que o Botafogo sairá vitorioso no jogo de ida das oitavas de final.

Botafogo x LDU

O primeiro confronto entre Botafofo e LDU acontece nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Para a ocasião, o Glorioso tentará confirmar o favoritismo dentro de casa para construir uma vantagem no confronto de volta.

A segunda partida entre as equipes, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, acontece na próxima quinta-feira (21), novamente às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado. O vencedor do confronto irá enfrentar o vencedor de Atlético Nacional (COL) x São Paulo (BRA).

LDU x Botafogo - Luiz Henrique
Luiz Henrique em ação contra a LDU na Libertadores de 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

