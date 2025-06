Eduardo Tironi critica postura do Botafogo contra Palmeiras no Mundial: ‘Covarde’

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0, na tarde do último sábado (28), com gol de Paulinho, e avançou para as quartas de final do Mundial de Clubes, onde enfrentará o Chelsea. Para o jornalista Eduardo Tironi, colunista do Lance!, o Verdão teve sua melhor atuação na competição até o momento, e, por outro lado, o Glorioso não teve a mesma postura quando enfrentou o PSG, atual campeão europeu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para o comunicador, o Botafogo propôs um jogo "fechado" e defensivo, sendo pouco demais pelo potencial ofensivo do clube carioca. Apesar dos elogios ao Palmeiras, ele acredita que a equipe de Abel Ferreira ainda precisa melhorar caso queira chegar mais longe no Mundial de Clubes.

— Foi o melhor jogo do Palmeiras no Mundial até agora, mas muito porque o Botafogo foi um time fechado, covarde. Fez muito pouco. Foi um jogo muito ruim. Era para ter olho a olho com o rival, mas não foi capaz de fazer mais do que ele já fez no Mundial. Jogou da mesma forma que jogou contra o PSG, que é muito mais poderoso. O Palmeiras fez o melhor jogo, mas ainda longe do ideal. Estêvão muito bem, não entendi porque saiu. E o Paulinho, que foi salvador — opinou o jornalista.

continua após a publicidade

Após Palmeiras e Botafogo, quais são os times já classificados às quartas de final do Mundial?

Paulinho comemora gol da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Mundial de Clubes já conheceu quatro dos oito classificados às quartas de final, que se inicia na sexta-feira (4). Até o momento, o único representante do Brasil é o Palmeiras, que venceu o duelo com o Botafogo nas oitavas. O Flamengo, por outro lado, foi eliminado pelo Bayern de Munique no domingo (29).

Os demais clubes classificados aplicaram uma goleada para chegar à fase atual. Enquanto o Chelsea derrotou o Benfica por 4 a 1 no tempo extra, o PSG venceu com tranquilidade o Inter Miami, de Messi, por 4 a 0 no tempo normal.

continua após a publicidade

Ainda faltam quatro confrontos das oitavas de final a serem disputados. Nesta segunda, é a vez de Inter de Milão x Fluminense (16h) e Manchester City x Al-Hilal (22h). Para fechar, na terça-feira entram em campo Real Madrid x Juventus (16h) e Borussia Dortmund x Monterrey (22h).