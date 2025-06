Torcedores do Botafogo ‘escolhem’ nome ideal após demissão de Renato Paiva

O Botafogo anunciou a saída do técnico Renato Paiva um dia após a eliminação para o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial. Com uma maratona de jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil pela frente, o torcedor tem pressa e já aponta para John Textor quais nomes mais agradam no mercado.

continua após a publicidade

Confira abaixo um recorte da opinião popular e qual é a situação atual dos treinadores mencionados pelo torcedor do Botafogo;

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Carlos Carvalhal

Livre no mercado após deixar o Braga, de Portugal, o treinador português já foi especulado no Flamengo após a saída de Jorge Jesus, quando ainda era treinador do Rio Ave.

Carlos Carvalhal foi campeão da Taça de Portugal com o Braga, eliminando o Porto na semifinal e vencendo o Benfica de Jorge Jesus na grande decisão por 2 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Joaquín Correa, Arthur Cabral… quem substitui Igor Jesus no Botafogo?

Artur Jorge

Campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024, Artur Jorge está desde o início de 2025 no Al-Rayyan, do Catar. O clube do português terminou a última temporada na 5ª colocação da liga saudita, 19 pontos atrás do campeão, Al-Sadd.

Luis Castro

O português Luis Castro foi apresentado no início de junho como treinador do Al Wasl, clube dos Emirados Árabes Unidos. O ex-comandante do Botafogo estava sem clube desde que deixou o Al-Nassr, em setembro de 2024.

continua após a publicidade

Adeus, Renato Paiva

A passagem do português no comando do Botafogo foi de 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas. Ele deixa o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, e ocupando a sexta colocação no Brasileirão.