Com novidades no gol, Botafogo revela relacionados para jogo contra a LDU
John voltou ao grupo, enquanto Neto é relacionado pela primeira vez
O Botafogo divulgou na manhã desta quinta-feira (14) a lista de jogadores relacionados para a partida entre Botafogo e LDU nas oitavas de final da Libertadores, às 19h (de Brasília). Entre os relacionados, destaque para o goleiro John que esteve próximo de deixar o clube e se ausentou nas últimas duas partidas. Além dele, o recém-contratado Neto também está entre os jogadores que vão estar no Nilton são nesta noite.
Atual campeão, o Botafogo garantiu vaga no mata-mata ao terminar na segunda posição do Grupo A, somando 12 pontos. Durante a campanha, a equipe passou por uma mudança no comando técnico: Renato Paiva deixou o cargo, e David Ancelotti assumiu, promovendo uma melhora no desempenho após a pausa para o Mundial.
Nas oitavas de final, o clube carioca poderá contar com alguns dos seus reforços recém-chegados. Foram inscritos na Libertadores o goleiro Neto, os meias Danilo e Álvaro Montoro, além dos atacantes Joaquín Correa e Arthur Cabral. Já Kaio Pantaleão e Jordan Barrera, que se recuperam de lesão, só devem estar disponíveis em caso de classificação para as quartas de final.
A LDU, por sua vez, avançou como líder do Grupo C — o mesmo do Flamengo —, também com 11 pontos, mas superando os rivais no saldo de gols. Após a saída de Pablo Sánhchez, o comando técnico da equipe equatoriana ficou a cargo de Tiago Nunes, ex-treinador do Botafogo.
✅ FICHA TÉCNICA - BOTAFOGO X LDU
JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 14 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Transmissão: Paramount+;
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);
🚩 Assistentes: John Alexander (COL) e Sebastián Vela (COL)
🏁 VAR: David Rodríguez (COL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
John (Léo Linck), Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas (Newton) e Savarino; Montoro, Artur e Arthur Cabral.
LDU (Técnico: Tiago Nunes)
Gonzalo Valle, Mina, Ricardo Adé e Quiñónez; Villamil, De la Cruz, Ramírez, Cornejo e Alvarado; Estrada e Alzugaray.
