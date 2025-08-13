Botafogo x LDU: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Glorioso abre as oitavas de final no Estádio Nilton Santos nesta quinta-feira (14)
Botafogo e LDU (EQU) se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores. A partida será transmitida pela Paramount+ no streaming. ➡️ Clique aqui para assistir ao vivo:
➡️ Pelo bi da Libertadores, Botafogo reencontra adversário ‘chato’ na campanha de 2024
Atual campeão, o Glorioso avançou ao mata-mata na segunda colocação do Grupo A, com 12 pontos. A equipe teve troca no comando técnico, com a saída de Renato Paiva e a chegada de David Ancelotti, e engrenou após a pausa para o Mundial.
Ficha do jogo
Nas oitavas, o Botafogo poderá contar com alguns dos reforços para a sequência da temporada. Foram inscritos na Libertadores o goleiro Neto, os meias Danilo e Álvaro Montoro, e os atacantes Joaquín Correa e Arthur Cabral. Kaio Pantaleão e Jordan Barrera, lesionados, devem ficar à disposição apenas em uma possível quartas de final.
Do outro lado, a LDU avançou na liderança do Grupo C, chave que também tinha o Flamengo, com os mesmo 11 pontos, mas levando a melhor no critério de saldo de gols. Tiago Nunes, ex-Botafogo, assumiu o comando da equipe após a demissão de Pablo Sánhchez.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X LDU
JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 14 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Transmissão: Paramount+;
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);
🚩 Assistentes: John Alexander (COL) e Sebastián Vela (COL)
🏁 VAR: David Rodríguez (COL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
John (Léo Linck), Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas (Newton) e Savarino; Montoro, Artur e Arthur Cabral.
LDU (Técnico: Tiago Nunes)
Gonzalo Valle, Mina, Ricardo Adé e Quiñónez; Villamil, De la Cruz, Ramírez, Cornejo e Alvarado; Estrada e Alzugaray.
