O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (14) pela Libertadores e conta com o fator casa para abrir vantagem nas oitavas de final. O adversário na primeira fase do mata-mata é a Liga Deportiva Universitaria, a LDU, comandada pelo brasileiro Tiago Nunes, que vem em crescente na temporada e com clima de revanche cerca de um ano depois.

continua após a publicidade

➡️ Marlon Freitas se emociona ao lembrar de título do Botafogo na Libertadores

A LDU ocupa a terceira colocação do Campeonato Equatoriano, com 43 pontos, atrás de Barcelona e Independiente del Valle. O time, apesar disso, vem de derrota para o Aucas, fora de casa, por 1 a 0, tendo poupado alguns destaques, como Adé, Aimar, Alvarado e Alzugaray.

Tiago Nunes estreou no cargo dia 14 de junho e já soma 11 jogos à frente da LDU. Neste período, foram seis vitórias, três empates e apenas duas derrotas.

continua após a publicidade

O time equatoriano avançou na liderança do Grupo C, chave que também tinha o Flamengo, com os mesmo 11 pontos, mas levando a melhor no critério de saldo de gols. O elenco era comandado por Pablo Sánchez, que foi demitido antes da sexta rodada da fase de grupos, e a transição para o trabalho de Tiago Nunes foi feita por Patricio Hurtado.

LDU segurou o Flamengo e avançou em primeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

LDU quer revanche

Para os equatorianos, é a chance de "dar o troco" da temporada passada. LDU e Botafogo caíram no Grupo D, e o time de Quito perdeu no Rio de Janeiro por 2 a 1. Na classificação final, o Botafogo, que seria campeão no dia 30 de novembro, terminou na segunda colocação, com dez pontos. A LDU ficou em terceiro, com sete somados.

continua após a publicidade

Como vem o rival

As formações recentes indicam que a LDU virá ao Rio de Janeiro para se defender muito e sair no contra-ataque. Tiago Nunes tem adotado o sistema de, com a bola, fazer uma saída com três defensores. Sem a posse, os alas descem e a linha é fechada com cinco no terço inicial.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Botafogo, que vem com padrão de jogo de "sufocar" adversários, jogará para cima em busca de um placar mais elástico. A LDU, ainda que perca por um gol de diferença, por exemplo, terá uma grande aliada no ia 21, data do duelo de volta, em Quito, que é altitude de 2.800 metros. No Nilton Santos, o Glorioso precisará de muita paciência para abrir os caminhos em busca da vaga nas quartas de final.