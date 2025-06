Quanto o Botafogo lucrou neste Mundial de Clubes? Confira valores

O Mundial de Clubes terminou para o Botafogo após eliminação contra o Palmeiras nas oitavas de final. Mesmo com a queda, o Fogão não deixou de faturar premiação milionária neste torneio. O Lance!Biz divulga os valores.

O Glorioso, assim como todos os outros clubes sul-americanos do Mundial, recebeu uma quantia de US$ 15,21 milhões (R$ 84,2 milhões) pela participação na fase de grupos. O valor foi maior comparado ao que receberam as equipes da América do Norte, Oceania, África e Ásia, porém menor em relação aos time europeus.

Jogadores do Botafogo celebram vitória contra o PSG (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Na fase de grupos, o Botafogo venceu o Seattle Sounders e o PSG, o que rendeu US$ 4 milhões (cerca de 22,2 milhões) juntando as duas vitórias. A equipe alvinegra terminou na segunda colocação do Grupo B, avançou às oitavas de final e faturou mais US$ 7,5 milhões, ou R$ 41,7 milhões.

No confronto contra o Palmeiras, o Fogão foi eliminado do Mundial de Clubes. No entanto, o clube embolsou US$ 26,71 milhões (R$ 148,6 milhões) ao longo do torneio. O valor é maior comparado ao que ganha os campeões do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

💰 Premiação do Mundial de Clubes

🔹 Premiação fixa por continente

Europa : entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões

: entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões América do Sul : US$ 15,21 milhões

: US$ 15,21 milhões Concacaf, Ásia e África : US$ 9,55 milhões

: US$ 9,55 milhões Oceania: US$ 3,58 milhões

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos : US$ 2 milhões

: US$ 2 milhões Empate na fase de grupos : US$ 1 milhão

: US$ 1 milhão Oitavas de final : US$ 7,5 milhão

: US$ 7,5 milhão Quartas de final : US$ 13,125 milhão

: US$ 13,125 milhão Semifinais : US$ 21 milhão

: US$ 21 milhão Vice-campeão : US$ 30 milhões

: US$ 30 milhões Campeão: US$ 40 milhões

