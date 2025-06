A demissão do técnico Renato Paiva antes mesmo da delegação do Botafogo retornar a Brasil causou surpresa na internet. Um vídeo de John Textor demonstrando muito afeto e carinho pelo treinador durante uma entrevista foi resgatada por internautas. Assista abaixo;

Segundo apurações do Lance! sobre a demissão, a eliminação contra o Palmeiras no Mundial foi o estopim, mas não o motivo central. Ainda que a vitória histórica sobre o PSG tenha sido exaltada, o sentimento foi de que o conversado entre John Textor e Renato Paiva no ato da contratação, em fevereiro, não vinha sendo cumprido quanto a estilo de jogo.

A passagem de Renato Paiva no Botafogo

Após mais de dois meses no mercado, Botafogo anunciou Renato Paiva no fim de fevereiro para o lugar de Artur Jorge. O trabalho de transição foi feito por Carlos Leiria, também demitido, e depois Cláudio Caçapa, agora auxiliar permanente.

Renato Paiva foi contratado por John Textor para o Botafogo em fevereiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Em mais uma experiência lusitana no Glorioso, Paiva comandou a equipe em 23 oportunidades, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas. O treinador deixa o clube nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, além da sexta colocação no Brasileirão. Apesar da boa fase de grupos no Mundial, pesou a péssima atuação sobre o Palmeiras. A Estrela Solitária pouco atacou, teve postura majoritariamente defensiva e sofreu na prorrogação.

Deixam a comissão técnica, além do comandante, os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel dos Santos, o treinador de goleiros, Rui Tavares e o preparador físico Daniel Castro.