Astro do PSG revela favorito no Mundial e cita jogo do Botafogo

Astro do PSG, Ousmane Dembélé trata o clube francês como um dos favoritos a conquistar o Mundial de Clubes. No entanto, o jogador pediu atenção para que a equipe não cometa erros, como fez diante do Botafogo, na fase de grupos.

- Quando você vence a Liga dos Campeões, automaticamente se torna um dos favoritos para a competição. Futebol tem 90 minutos, como vimos contra o Botafogo na fase de grupos. Tudo pode acontecer, é preciso manter o foco.

O confronto entre PSG e Inter Miami marcou a estreia de Ousmane Dembélé no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O jogador participou de 28 minutos após ter sido preservado na fase de grupos por conta de uma lesão muscular.

Com a goleada do PSG sobre a equipe de Messi, a equipe francesa conquistou classificação às quartas de final do Mundial de Clubes. Neste momento, os comandados de Luis Enrique aguardam para conhecer o próximo adversário, que sairá do jogo entre Flamengo e Bayern.

