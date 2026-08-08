Barrera é encaminhado a hospital após Botafogo x Fluminense Colombiano deixou o gramado chorando neste sábado (8)

O Botafogo atualizou a situação colombiano Jordan Barrera, que deixou o campo chorando contra o Fluminense, neste sábado (9). De acordo com o clube, o atleta será encaminhado a um hospital para realizar exame no tornozelo esquerdo.

"O atleta Jordan Barrera será encaminhado ao hospital para a realização de exames iniciais no tornozelo esquerdo. O atleta é monitorado e acompanhado de perto pelo Departamento Médico alvinegro", trouxe o comunicado.

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Barrera entrou no início do segundo tempo e deixou o jogo na reta final. Aos 37 minutos, o jogador recebeu passe dentro da área e caiu sozinho no gramado, com a mão no tornozelo. O colombiano gritou de dor e chorou ao deixar o campo.

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A primeira etapa não teve lances de muito perigo. O Botafogo tentou assumir o controle com a posse de bola nos primeiros minutos, mas encontrou muita dificuldade para penetrar na área tricolor. Do outro lado, o técnico Luis Zubeldía viu a equipe assustar em chutes de longe com Otávio e Soteldo.

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Era dia de celebração com um ídolo da geração. De contrato renovado por mais dois anos, Alex Telles foi um dos destaques em campo não só pela entrega e energia, mas pela pintura que anotou no Estádio Nilton Santos. Em linda cobrança de falta distante da área, o camisa 13 acertou o ângulo superior direito o goleiro Fábio e "explodiu" a arquibancada da casa alvinegra. Um dia inesquecível para o experiente jogador, que completou 101 jogos.

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O Fluminense voltou melhor do intervalo e foi quem deu as cartas em busca do empate, que não demorou a chegar. Com alto volume de jogo explorando os lados, e depois de muitos cruzamento sem que a defesa alvinegra afastasse totalmente, Ignácio aproveitou bola que veio da esquerda e cabeceou para deixar tudo igual — a bola ainda tocou na trave antes de entrar.

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A tônica do segundo tempo foi de um Fluminense que soube aproveitar os espaços no meio do Botafogo. Enquanto Franclim lia apenas os lados do gramado, o Tricolor achou atalhos para sair da pressão. Ponto para o técnico do clube das Laranjeiras. De modo geral, foi uma segunda etapa morna, sem emoções. Na reta final, a desorganização tomou conta do time da casa, que acumulou erros grosseiros contra um Fluminense satisfeito com o empate.

Botafogo e Fluminense empataram no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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