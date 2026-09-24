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Assembleia do Botafogo pode reduzir participação da Eagle na SAF; entenda

Reunião vai votar aumento de capital de R$ 2 milhões e pode provocar nova mudança na divisão acionária da empresa

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 05:00
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General Severiano é a sede do Botafogo associativo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)
General Severiano é a sede do Botafogo associativo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

A SAF do Botafogo convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para esta quinta-feira (24) que pode abrir caminho para uma nova mudança na composição acionária da empresa. A reunião vai discutir um aumento de capital de R$ 2 milhões por meio da emissão de 200 milhões de novas ações ordinárias.

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A proposta prevê que cada nova ação da Classe B seja emitida pelo valor de R$ 0,01. O aporte será utilizado de forma imediata como meio "indispensável para o pagamento de parte da folha salarial" dos funcionários da SAF.

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A assembleia não vai discutir diretamente uma transferência de ações para a GDA Luma. O aumento de capital, porém, é tratado como um passo importante para que a empresa liderada pelo mexicano Gabriel de Alba possa assumir o controle do futebol do Botafogo no futuro.

Como a participação da Eagle pode diminuir

Atualmente, o Botafogo associativo possui 51% das ações da SAF, enquanto a Eagle detém os outros 49%. O clube passou a ser acionista majoritário em julho, após acionar um bônus de subscrição sob a alegação de descumprimento do acordo de acionistas por parte da Eagle.

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Caso o aumento de capital seja aprovado, os dois acionistas terão direito de preferência na compra das novas ações.

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O Botafogo poderá adquirir 51% do novo lote, equivalente a 102 milhões de ações. A Eagle, por sua vez, terá direito às 98 milhões restantes. O prazo previsto para a subscrição é de 30 dias.

Se a Eagle não exercer seu direito dentro desse período, as ações não compradas serão consideradas sobras. O Botafogo poderá então manifestar interesse nesses papéis e adquiri-los em até cinco dias após o encerramento do prazo inicial.

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Nesse cenário, caso o clube social compre todas as 200 milhões de novas ações e a Eagle não acompanhe o aumento de capital, a participação da empresa na SAF seria reduzida a um percentual muito pequeno.

Movimento também mira futura entrada da GDA no Botafogo

A possível diluição da Eagle faz parte dos movimentos realizados para permitir uma futura transferência do controle da SAF para a GDA. Um novo acordo de acionistas já está sendo elaborado pelo departamento jurídico da SAF e pelos advogados de Gabriel de Alba.

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A Eagle, além de ter perdido a condição de acionista majoritária, não possui atualmente direitos políticos no cotidiano da SAF por determinação da Justiça do Rio. A empresa também não mantém mais uma equipe de advogados no Brasil.

Paralelamente, John Textor tenta ser reconhecido judicialmente como proprietário das ações da SAF no lugar da Eagle Bidco. O empresário obteve decisões favoráveis em processos na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas o desfecho ainda depende da ação em andamento na Justiça brasileira.

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