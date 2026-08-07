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Botafogo avança pela renovação de contrato com Alex Telles

Lateral-esquerdo é ídolo e grande referência do atual elenco

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 07:46
Atualizado há 1 minutos
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Alex Telles cobrou escanteio que originou gol do Botafogo
Alex Telles deve renovar com o Botafogo por mais dois anos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo avançou pela renovação de contrato com o lateral-esquerdo Alex Telles, líder, ídolo e grande referência do atual elenco. As partes caminham para assinatura do novo acordo, válido por mais dois anos.

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Alex Telles tem vínculo com o Glorioso apenas até o fim de 2026 e já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. No entanto, mesmo com as negociações paralisadas e arrastadas por meses, o camisa 13 deixou claro sua intenção de renovar com a SAF.

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O capitão do atual elenco tem outras sondagens, mas prioriza a assinatura. Conforme apurou a reportagem do Lance!, a tendência é de celebração do novo acordo nos próximos dias. Haverá a opção, posteriormente, de renovação por mais um ano ao fim do novo contrato.

Ídolo do Botafogo

O jogador chegou ao Glorioso no segundo semestre de 2024 vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Alex Telles rapidamente caiu nas graças da torcida e foi peça-chave nos títulos do Brasileirão e da Libertadores, com gol na final continental contra o Atlético-MG.

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Com a camisa do Botafogo, Alex Telles disputou 100 partidas e marcou 13 gols. Ele virou capitão do elenco no início deste ano, após a saída de Marlon Freitas.

Alex Telles cobrou escanteio que originou gol do Botafogo
Alex Telles deve renovar com o Botafogo por mais dois anos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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