Botafogo avança pela renovação de contrato com Alex Telles
Lateral-esquerdo é ídolo e grande referência do atual elenco
O Botafogo avançou pela renovação de contrato com o lateral-esquerdo Alex Telles, líder, ídolo e grande referência do atual elenco. As partes caminham para assinatura do novo acordo, válido por mais dois anos.
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Alex Telles tem vínculo com o Glorioso apenas até o fim de 2026 e já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. No entanto, mesmo com as negociações paralisadas e arrastadas por meses, o camisa 13 deixou claro sua intenção de renovar com a SAF.
O capitão do atual elenco tem outras sondagens, mas prioriza a assinatura. Conforme apurou a reportagem do Lance!, a tendência é de celebração do novo acordo nos próximos dias. Haverá a opção, posteriormente, de renovação por mais um ano ao fim do novo contrato.
Ídolo do Botafogo
O jogador chegou ao Glorioso no segundo semestre de 2024 vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Alex Telles rapidamente caiu nas graças da torcida e foi peça-chave nos títulos do Brasileirão e da Libertadores, com gol na final continental contra o Atlético-MG.
Com a camisa do Botafogo, Alex Telles disputou 100 partidas e marcou 13 gols. Ele virou capitão do elenco no início deste ano, após a saída de Marlon Freitas.
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