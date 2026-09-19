Tite explica derrota do Botafogo para o Mirassol no Brasileirão

Tite lamentou a falta de efetividade do Botafogo na derrota por 2 a 0 para o Mirassol, neste sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro, que marcou a estreia do treinador no comando do time. Ele avaliou que a equipe teve oportunidades para mudar o rumo da partida e também citou o desgaste físico pela sequência de jogos.

O técnico afirmou que o Botafogo buscou controlar o ritmo da partida com a posse de bola, mas não conseguiu transformar os melhores momentos em gols.

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— Em posse de bola tem que ser consistente, mas tem que ser criativo também. Ser efetivo, traduzir em gols. Nesse tempo de trabalho vamos ter isso. Fiquei chateado em função do resultado e de que poderíamos ter tido uma efetividade maior que no último jogo. Talvez sair do primeiro tempo com um placar positivo e isso ser um aspecto melhor para nós.

Tite também destacou que o processo de adaptação passa pela chegada de novos jogadores e pediu paciência com oscilações individuais.

— Quando eu falo de equilíbrio é encontrar jogadores de articulação e de frente efetivos. Tem um grupo que está chegando agora. Atletas chegando e quatro deles se apresentando. Quando tem momento de transição, tem que ter paciência em cima do desempenho individual de cada um. Erros vão acabar acontecendo.

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Tite cita desgaste do Botafogo

O treinador reconheceu que a diferença física entre as equipes teve influência na partida. O Botafogo entrou em campo três dias depois de vencer o Grêmio por 3 a 2, enquanto o Mirassol teve a semana livre para se preparar. O confronto anterior do Alvinegro foi disputado na quarta-feira (16).

Tite, porém, fez questão de afastar o argumento como justificativa para o resultado do Botafogo.

— Começamos melhor o jogo, mas o gol trouxe desequilíbrio. Isso é uma análise, não é desculpa. Jogos de quarta para sábado iam ter esse componente de desgaste. Tinha avisado aos atletas que teriam substituições. O Mirassol, por não ter jogado no meio de semana, acelerou desde o início.

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Na avaliação do treinador, o primeiro gol mudou o cenário da partida e permitiu que o Mirassol encontrasse mais espaços.

— Eu sabia que o Mirassol ia acelerar. Eles estavam incomodados porque estavam sem a bola. Eu não lembro de nenhum lance perigoso antes do gol. O desencadear e a efetividade contam no futebol, é claro. Estou fazendo a análise. A partir do gol, aí sim tem a vantagem, aí o processo modifica.

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