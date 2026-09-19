Com dupla lei do ex, Botafogo perde para o Mirassol na estreia de Tite
Ex-meia do Glorioso marcou duas vezes e garantiu a vitória no Campeonato Brasileiro
Na estreia de Tite e Hakim Ziyech, o Botafogo perdeu para o Mirassol por 2 a 0, na tarde deste sábado (19), em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.Eduardo, ex-meia do Glorioso, marcou os dois gols da vitória do time da casa, no Maião, ainda no primeiro tempo.
Com o resultado, o Glorioso estaciona na 11ª posição, com 35 pontos, e perde a chance de alcançar a primeira parte da tabela. O Leão Caipira, por sua vez, chega aos 32 pontos e abre quatro de vantagem em relação à zona de rebaixamento, permanecendo na 15ª posição.
➡️Veja gols de Mirassol x Botafogo: Eduardo faz dois contra o ex-clube
Como foi o jogo entre Mirassol e Botafogo
O duelo começou morno no Maião, com as duas equipes se estudando. A primeira boa jogada do Alvinegro saiu apenas aos 14 minutos. Danilo achou Montoro no meio, e o jovem tocou em profundidade para Arthur Cabral. Com a perna esquerda, o atacante chutou fraco, nas mãos de Walter. Dois minutos depois, apareceu a tão famosa lei do ex. Depois de boa cabeçada de Igor Formiga e defesa de Gabriel Batista, a bola sobrou no pé do lateral do Mirassol, que tocou para trás. Eduardo, ex-Botafogo, chegou finalizando e abriu o placar. O camisa 33 não comemorou em respeito à história que construiu no Alvinegro. Aos 24, Monzón perdeu a bola para Edson Carioca na saída de bola. O atacante ficou de frente para o gol, finalizou forte, mas o goleiro do Glorioso voou para salvar a equipe de Tite. Aos 36, Medina deu bela arrancada, tabelou com Danilo Pereira e teve a chance de empatar, mas chutou muito mal e a bola saiu. Nos minutos finais da primeira etapa, em nova jogada pela direita, Igor Formiga cruzou, a bola desviou em Monzón e matou a defesa do Botafogo. Eduardo, mais uma vez, apareceu na área e finalizou de primeira para ampliar o placar.
Segundo tempo
Tite promoveu três mudanças no Botafogo na volta do intervalo: Edenílson, Júnior Santos e Ziyech. Logo no primeiro lance com a camisa alvinegra, o marroquino recebeu dentro da área e finalizou, mas a bola foi bloqueada. Aos 9, Medina e Ziyech tabelaram, o argentino fez fila e saiu na cara do gol, mas chutou nas mãos de Walter. As mudanças surtiram efeito, e o Botafogo começou a pressionar o Mirassol, mas parou na defesa bem postada do clube paulista. Nos minutos finais, o Alvinegro apresentou sinais de cansaço, não conseguiu subir a marcação e viu o time de Rafael Guanaes controlar a partida e assegurar a vitória.
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Aos 16 minutos do primeiro tempo, com o jogo bastante equilibrado, o time da casa abriu o placar após boa jogada pela direita. O Alvinegro não conseguiu reagir após o gol.
Deu aula 👍
Reencontrando o ex-clube, o meia Eduardo fez ótima partida e marcou dois gols na vitória do Mirassol contra o Botafogo.
Ficou abaixo 📉
O zagueiro Lucas Monzón, do Alvinegro, esteve envolvido nos dois gols sofridos pelo time comandado por Tite. No primeiro, não acompanhou a subida de Eduardo. No segundo, desviou a bola que sobrou no pé do meia.
Não vou ver isso sozinho 😧
Ziyech entrou no segundo tempo e achou um lindo passe para Júnior Santos. O camisa 7 do Botafogo se embolou com a bola e desperdiçou um bom ataque do time.
✅ FICHA TÉCNICA
Mirassol 🆚 Botafogo
Brasileirão - 28ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 19 de setembro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), Mirassol (SP)
🟨 Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
⚽ Gols: Eduardo (16', 47')
🟨 Cartões amarelos: Huguinho (BOT)
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalação do Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga (Daniel Borges), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson (Walisson), Chico Kim e Eduardo (Shaylon); Edson Carioca (Carlos Eduardo) e Bruno Santos (Zé Roberto).
Escalação do Botafogo (Técnico: Tite)
Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho (Júnior Santos), Medina (Kauan Toledo), Danilo e Montoro (Edenílson); Danilo Pereira (Ziyech) e Arthur Cabral (Villalba)
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