Tite no Botafogo: quais as missões do técnico no início do trabalho?

Sob os olhares de Tite, anunciado na última quarta-feira (16), o Botafogo venceu o Grêmio por 3 a 2 e amenizou o cenário para dar início ao trabalho com o novo treinador, que chega ao clube com oportunidades para potencializar grandes talentos e com erros a corrigir urgentemente. O Lance! traz a análise abaixo, com pontos positivos e negativos da exibição em casa, e quais os focos para a sequência do ano.

No triunfo sobre o time gaúcho, o Glorioso voltou a brilhar sob a batuta dos seus destaques Danilo e Álvaro Montoro, grandes referências técnicas do elenco. O sistema defensivo, com duplas de zaga inéditas e nova formatação no fim, levou sustos. A missão é buscar o "equilíbrio", tão citado por Tite em sua trajetória na carreira.

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O novo técnico do Botafogo será apresentado nesta quinta-feira (17), no Nilton Santos, e estará no comando no sábado (19), contra o Mirassol, fora de casa, pelo Brasileirão.

Tite é o novo técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Tite chega para aliviar situação

Peças essenciais

1 - Contra o Grêmio, assim como em diversas oportunidades ao longo da temporada, ficou evidente como Danilo e Montoro precisam ser os homens centrais da organização do Botafogo, que ainda tem Cristian Medina no departamento médico como opção no plantel.

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O camisa oito, mais próximo da área, é um dos jogadores mais perigosos do campeonato, com nove gols marcados — número alto para um atleta da posição. Já o camisa 10, o "motorzinho" e grande cabeça pensante do time, quando centralizado, leva mais perigo. Quando aberto, tem o jogo mais sacrificado e penalizado devido à falta de característica para recomposição.

2 - Apesar de viver em baixa, Arthur Cabral é a grande referência do setor e seguirá sendo devido à concorrência. Alimentá-lo é primordial para que o ataque volte a ser decisivo no Brasileirão. Com Matheus Martins retornando de lesão e Ziyech prestes a estrear, o cenário pode melhorar.

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3 - Confiança e ambiente são os principais fatores. Tite chega ao Botafogo como técnico de maior status da história recente do clube e com o dever de entregar não só resultados para um fim de 2026 tranquilo, como uma direção. Ele terá autonomia total em 2027, como indicou o projeto apresentado pela SAF para sua contratação, para devolver o clube ao caminho do sucesso, como foi nos primeiros anos do projeto.

Botafogo com pontos de atenção

Defesa em baixa no ano

1 - Se o Botafogo tem um dos cinco melhores ataques da competição, com 41 gols marcados, tem a terceira pior defesa, com 43 sofridos. Nomes têm se destacado individualmente, como Lucas Monzón e Arthur Chaves, que fez boa estreia contra o Grêmio. A grande questão é o encaixe na recomposição e pela proteção à frente da área. "Equilíbrio", como gosta de citar o técnico.

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2 - O Botafogo tem um elenco que foi reconstruído ao longo de um caótico 2026 fora dos gramados. Não é o poder de investimento que Tite teve em Flamengo e Cruzeiro, mas sim um plantel com lacunas. O principal desafio é a identificação das peças em queda livre quanto ao rendimento e outras que pedem oportunidade.

3 - Em sua chegada, Tite terá, de cara, um jogo difícil com o Mirassol fora de casa, e logo depois uma sequência primordial que definirá a situação do Botafogo nas rodadas finais. Após a pausa para a Data Fifa, o Alvinegro terá jogos contra Vasco (casa), Coritiba (fora), Chapecoense (casa), Internacional (fora) e Remo (fora).

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Com a vitória, o Glorioso foi a 35 pontos na tabela de classificação do Brasileirão e pulou para a 11ª colocação. A equipe abriu sete pontos da zona de rebaixamento e está a dez do grupo de classificação para a próxima Libertadores.

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