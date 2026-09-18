Botafogo aposta em incentivo fiscal para ampliar investimento na base
SAF tem dois projetos aprovados e espera captar cerca de R$ 12 milhões para categorias de formação e futebol feminino
O Botafogo passou a utilizar mecanismos de incentivo fiscal para ampliar os investimentos nas categorias de base. A SAF alvinegra tem dois projetos aprovados pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro e trabalha com a expectativa de captar cerca de R$ 12 milhões.
Até o momento, R$ 4,2 milhões já foram assegurados por meio de patrocínio incentivado. Para 2027, a projeção do clube é pelo menos dobrar o valor captado.
➡️Ziyech e Tite são regularizados no BID e podem estrear pelo Botafogo
Os recursos serão destinados a iniciativas que envolvem as categorias do sub-9 ao sub-20. O planejamento também contempla as equipes profissional e sub-20 do futebol feminino. A estratégia é direcionar os valores para estrutura e atividades ligadas à formação esportiva.
📲Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Botafogo busca novas fontes de investimento
A utilização de incentivos fiscais faz parte de uma tentativa da SAF de diversificar as formas de captação e aproximar empresas dos projetos desenvolvidos pelo clube.
O Botafogo também avalia outras frentes, entre elas mecanismos ligados à Lei Rouanet. Nesse cenário, a Botafogo Films, produtora audiovisual do clube, aparece como uma estrutura que pode ser usada em projetos institucionais e culturais.
Os recursos captados por esses mecanismos possuem destinação específica e passam por acompanhamento dos órgãos públicos responsáveis nas esferas estadual e federal.
A movimentação ocorre em um período no qual o Botafogo busca ampliar a estrutura de formação de atletas e criar novas fontes de financiamento para áreas que não dependam diretamente das receitas do futebol profissional.
+ 🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Botafogo
Ziyech e Tite são regularizados no BID e podem estrear pelo BotafogoHá 4 horas
Botafogo
O que fez Tite aceitar o convite do Botafogo?Há 14 horas
Futebol Nacional
'Fim do futebol': clubes da Série A defendem mercado regulado de bets no BrasilHá 1 dia
Fora de Campo
Após eliminação, torcedores do Corinthians reagem à ida de Tite ao BotafogoHá 1 dia
Botafogo
Tite celebra acerto e elogia projeto do Botafogo: 'Ambição'Há 1 dia
Botafogo
AO VIVO: Botafogo apresenta Tite como novo técnicoHá 1 dia
Mais LANCE!