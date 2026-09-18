Botafogo aposta em incentivo fiscal para ampliar investimento na base

O Botafogo passou a utilizar mecanismos de incentivo fiscal para ampliar os investimentos nas categorias de base. A SAF alvinegra tem dois projetos aprovados pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro e trabalha com a expectativa de captar cerca de R$ 12 milhões.

Até o momento, R$ 4,2 milhões já foram assegurados por meio de patrocínio incentivado. Para 2027, a projeção do clube é pelo menos dobrar o valor captado.

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Os recursos serão destinados a iniciativas que envolvem as categorias do sub-9 ao sub-20. O planejamento também contempla as equipes profissional e sub-20 do futebol feminino. A estratégia é direcionar os valores para estrutura e atividades ligadas à formação esportiva.

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Rodrigo Bellão, auxiliar do Botafogo, treinava o sub-20 (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Botafogo busca novas fontes de investimento

A utilização de incentivos fiscais faz parte de uma tentativa da SAF de diversificar as formas de captação e aproximar empresas dos projetos desenvolvidos pelo clube.

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O Botafogo também avalia outras frentes, entre elas mecanismos ligados à Lei Rouanet. Nesse cenário, a Botafogo Films, produtora audiovisual do clube, aparece como uma estrutura que pode ser usada em projetos institucionais e culturais.

Os recursos captados por esses mecanismos possuem destinação específica e passam por acompanhamento dos órgãos públicos responsáveis nas esferas estadual e federal.

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A movimentação ocorre em um período no qual o Botafogo busca ampliar a estrutura de formação de atletas e criar novas fontes de financiamento para áreas que não dependam diretamente das receitas do futebol profissional.

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