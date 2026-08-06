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Botafogo acerta saída de Joaquín Correa

Atacante não faz parte dos planos de Franclim Carvalho

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 17:51
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O Botafogo está muito próximo de oficializar a saída do atacante Joaquín "Tucu" Correa. Sem espaço com Franclim Carvalho, o argentino acertou os termos para a rescisão de seu contrato, que era válido até o fim de 2027. O Estudiantes, de Argentina, deve ser o novo destino do jogador.

Fora dos planos do treinador e integrando o grupo de atletas que vinha treinando em separado no CT Lonier, Correa detinha um dos maiores salários do elenco alvinegro. A diretoria da SAF enxergava na sua despedida uma oportunidade crucial para aliviar a folha salarial e dar sequência ao processo de enxugamento do plantel pedido publicamente por Franclim.

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Para viabilizar o acordo de encerramento antecipado, clube e jogador chegaram a um consenso financeiro: haverá um desconto substancial sobre o montante total referente aos salários e vencimentos que o atacante ainda teria a receber até o término de seu contrato original.

A saída do argentino se junta a outras movimentações de reformulação promovidas pelo Alvinegro nesta janela de transferências, priorizando a manutenção de um elenco mais enxuto e competitivo para o restante da temporada.

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Joaquím Correa - Botafogo
Botafogo encaminha rescisão com Joaquín 'Tucu' Correa (Foto: Reprodução/Instagram)

Lista de saídas do Botafogo

O processo de reformulação no elenco do Botafogo deu seus primeiros passos com as saídas dos goleiros Neto, Raul e Léo Linck, que, muito criticados, tiveram seus contratos rescindidos. Léo Linck foi cedido ao Estrela Amador, de Portugal, e Raul foi para o AVS Futebol SAD, também de Portugal. Os goleiros Warleson, que estava no Cercle Brugge, da Bélgica, e Gabriel Batista, ex-Santa Clara, de Portugal, chegaram para reforçar a posição.

O volante Newton foi vendido ao São Paulo. No ataque, Nathan Fernandes foi cedido ao Ludogorets, da Bulgária, e Chris Ramos ao Real Oviedo, clube espanhol. O zagueiro Bastos também teve seu contrato rescindido.

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