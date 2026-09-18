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O que fez Tite aceitar o convite do Botafogo?

Técnico chegou ao clube como líder da reconstrução do projeto e assina até o fim de 2028

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 06:00
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Tite ao lado de Léo Coelho, diretor, e João Paulo, presidente do Botafogo
Tite ao lado de Léo Coelho, diretor, e João Paulo, presidente do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Depois de algumas sondagens e respostas negativas, Tite, finalmente, aceitou o convite para treinar o Botafogo e assinou contrato até o fim de 2028. O técnico ex-Seleção Brasileira e com currículo invejável, vê no Glorioso a chance não só de voltar a engrenar um bom trabalho, como também de liderar a reconstrução de um projeto ambicioso, como ele declarou.

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A entrevista coletiva de apresentação foi esclarecedora em relação ao que fez Tite dizer "sim" ao presidente João Paulo Magalhães e assumir o comando da equipe. Ele chega ao clube com autonomia no departamento de futebol para não só tocar o restante da temporada, como ser peça-chave no planejamento a médio prazo.

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Com isso, o Lance! traz a questão: o que fez Tite, multicampeão no país, campeão mundial e ex-comndante da Seleção Brasileira, com duas Copas do Mundo na bagagem, resolver embarcar no Glorioso após uma queda previsível no Cruzeiro, em março?

Para Adenor Bachi, a relação foi além do mérito esportivo citado por João Paulo e Léo Coelho (diretor de futebol) nas reuniões dias atrás. A "família Botafogo", slogan tão propagado pelo clube, já abraçou Tite.

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— É uma responsabilidade muito grande e seguramente, na nossa conversa inicial, ela teve os laços do amor pelo clube, dos objetivos que ele tem, mas teve os laços humanos. E nós estávamos conversando antes e, verdadeiramente, o Botafogo é uma família. Esse é um dos lemas e eu fui acolhido dessa forma. Então, tenho um pouquinho de competência para poder atribuir toda essa receptividade — destacou Tite.

Tite fará sua estreia pelo Botafogo diante do Mirassol
Tite fará sua estreia pelo Botafogo diante do Mirassol (Foto: João Fraga/Lance!)

Horas após seu anúncio, na última quarta-feira (16), o novo técnico foi ao Nilton Santos, conversou com jogadores no vestiário, deu palavras de apoio ao então interino e agora auxiliar Rodrigo Bellão e assistiu de um camarote à vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio. O ambiente agradou muito.

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— Falo de uma série de aspectos que são importantes. Primeiro, essa relação da conversa foi fundamental. Com o João Paulo e com o Leo, foi fundamental. Daquilo que é o projeto do Botafogo, daquilo que é a reformatação e a ambição do crescimento ao longo do tempo, da história do Botafogo, recente e passado, do sentido do acolhimento com o que eu tive aí representado depois, agora, por um grupo de funcionários, chega a ser comovente — disse.

— Ontem, (quarta-feira) o Montenegro, me dando um abraço, com as pessoas me dando um abraço, me senti verdadeiramente incorporado. Essa relação e essa possibilidade de desenvolver um trabalho também a médio e longo prazo me traz, enquanto profissional, uma possibilidade daquilo que eu imagino, que eu entendo do futebol, que futebol tem os processos a serem desenvolvidos para que, no final, tu possa ter as glórias — completou.

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Tite fará sua estreia no comando do Botafogo neste sábado (19), no Maião, diante do Mirassol, pela 28ª rodada do Brasileirão. Ele assume a equipe alvinegra na 11ª colocação, com 35 pontos somados.

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