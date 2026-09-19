Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Tite define escalação do Botafogo para enfrentar o Mirassol; veja

Duelo no Campeonato Brasileiro marca estreia do treinador no comando do Alvinegro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 16:04
Favorite o Lance! no Google
Tite, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Tite, técnico do Botafogo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Botafogo está escalado para enfrentar o Mirassol neste sábado (19), às 17h, no Maião, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua estreia no comando alvinegro, Tite fez mudanças na defesa, no meio-campo e no ataque em relação ao time que venceu o Grêmio.

Ferraresi retorna ao time e ocupa a vaga de Arthur Chaves. Do meio para frente, Tite também fez alterações em relação à vitória por 3 a 2 na última rodada. O treinador manteve Danilo e Montoro juntos, promoveu o retorno de Medina na vaga de Edenílson e escalou a dupla Danilo Pereira e Arthur Cabral no ataque.

continua após a publicidade

➡️Era Tite começa no Botafogo à procura de estabilidade

O Botafogo vai a campo com: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral.

Hakim Ziyech, regularizado na última sexta-feira, começa Mirassol x Botafogo no banco de reservas. O marroquino está disponível pela primeira vez desde que foi contratado pelo Botafogo e vinha sendo tratado como uma possibilidade para a equipe titular. Medina, que também voltou a ficar à disposição, é outra opção para Tite durante a partida.

continua após a publicidade

Mirassol x Botafogo marca estreia de Tite

O confronto também marca o início do trabalho de Tite no Botafogo. Anunciado na última quarta-feira, o treinador assinou contrato até dezembro de 2028 e teve apenas dois treinamentos com o elenco antes da viagem para o interior paulista.

O novo técnico recebe o time depois de uma vitória importante no Brasileirão. Antes de pegar o Mirassol, Botafogo bateu o Grêmio por 3 a 2 no Nilton Santos, encerrou uma sequência de seis partidas sem vencer na competição e chegou aos 35 pontos. Danilo marcou duas vezes e Montoro completou o placar no último jogo de Rodrigo Bellão como interino.

continua após a publicidade

O resultado levou o Alvinegro à 11ª colocação e abriu sete pontos de distância para a zona de rebaixamento. A partida deste sábado é uma oportunidade de dar sequência à recuperação antes da paralisação do calendário para a Data Fifa.

Adversário do Botafogo, o Mirassol inicia a rodada na 15ª posição, com 29 pontos, apenas um acima do Z-4. A equipe paulista vem de empate por 2 a 2 com o Vitória depois de sair perdendo por dois gols e teve a semana inteira de preparação para receber o Botafogo.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Pelo Campeonato Brasileiro de 2026, o Botafogo venceu o Mirassol por 3 a 2 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Pelo Campeonato Brasileiro de 2026, o Botafogo venceu o Mirassol por 3 a 2 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Eduardo (Foto: JP Pacheco/Mirassol)

Botafogo

Veja gols de Mirassol x Botafogo: Eduardo faz dois contra o ex-clube

Há 30 minutos
Botafogo venceu o Grêmio

Botafogo

Era Tite começa no Botafogo à procura de estabilidade

Há 13 horas
Jogadores do sub-20 do Botafogo comemoram gol

Botafogo

Botafogo aposta em incentivo fiscal para ampliar investimento na base

Há 22 horas
Ziyech no Nilton Santos

Botafogo

Ziyech e Tite são regularizados no BID e podem estrear pelo Botafogo

Há 1 dia
Tite ao lado de Léo Coelho, diretor, e João Paulo, presidente do Botafogo

Botafogo

O que fez Tite aceitar o convite do Botafogo?

Há 1 dia
'Fim do futebol': clubes da Série A se posicionam contra proibição das bets

Futebol Nacional

'Fim do futebol': clubes da Série A defendem mercado regulado de bets no Brasil

Há 1 dia
Mais LANCE!
Tite foi apresentado como técnico do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Após eliminação, torcedores do Corinthians reagem à ida de Tite ao Botafogo

Tite foi apresentado como técnico do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Tite celebra acerto e elogia projeto do Botafogo: 'Ambição'

Tite é o novo técnico do Botafogo

AO VIVO: Botafogo apresenta Tite como novo técnico

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem

PC Oliveira esclarece polêmica em jogo de quarta-feira (16)

Tite é o novo técnico do Botafogo

Tite no Botafogo: quais as missões do técnico no início do trabalho?

Alexandre Leitão, CEO do Grêmio

Botafogo vai acionar STJD contra CEO do Grêmio após fala sobre 'roubo'

Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Botafogo irá processar CEO do Grêmio após fala polêmica

Rodrigo Bellão será auxiliar permanente do Botafogo

Bellão celebra resultado do Botafogo em passagem de bastão a Tite: 'Momento de alegria'

Gol de Montoro deu a virada ao Botafogo sobre o Grêmio

Botafogo sofre, mas vence o Grêmio e respira no Brasileirão

Danilo abre o placar para o Botafogo, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Botafogo x Grêmio: Danilo e Montoro marcam

Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai

Forlán corta seis jogadores do Brasileirão da lista final do Uruguai

Vestiário do Botafogo para o jogo com o Grêmio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo tem mudanças para enfrentar o Grêmio, com estreante na zaga; veja time

Tite no Nilton Santos

Tite vai ao Nilton Santos assistir ao jogo do Botafogo contra o Grêmio