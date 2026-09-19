Veja gols de Mirassol x Botafogo: Eduardo faz dois contra o ex-clube

Mirassol e Botafogo estão se enfrentando, na tarde deste sábado (19), em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o time paulista vai vencendo por 2 a 0, com gols de Eduardo, ex-jogador do Alvinegro. Veja a jogada abaixo:

Escalação do Botafogo para enfrentar o Mirassol

O Botafogo está escalado para enfrentar o Mirassol neste sábado (19), às 17h, no Maião, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua estreia no comando alvinegro, Tite fez mudanças na defesa, no meio-campo e no ataque em relação ao time que venceu o Grêmio.

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Ferraresi retorna ao time e ocupa a vaga de Arthur Chaves. Do meio para frente, Tite também fez alterações em relação à vitória por 3 a 2 na última rodada. O treinador manteve Danilo e Montoro juntos, promoveu o retorno de Medina na vaga de Edenílson e escalou a dupla Danilo Pereira e Arthur Cabral no ataque.

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O Botafogo vai a campo com: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Monzón e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral.

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Hakim Ziyech, regularizado na última sexta-feira, começa Mirassol x Botafogo no banco de reservas. O marroquino está disponível pela primeira vez desde que foi contratado pelo Botafogo e vinha sendo tratado como uma possibilidade para a equipe titular. Medina, que também voltou a ficar à disposição, é outra opção para Tite durante a partida.

O confronto também marca o início do trabalho de Tite no Botafogo. Anunciado na última quarta-feira, o treinador assinou contrato até dezembro de 2028 e teve apenas dois treinamentos com o elenco antes da viagem para o interior paulista.

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O novo técnico recebe o time depois de uma vitória importante no Brasileirão. Antes de pegar o Mirassol, Botafogo bateu o Grêmio por 3 a 2 no Nilton Santos, encerrou uma sequência de seis partidas sem vencer na competição e chegou aos 35 pontos. Danilo marcou duas vezes e Montoro completou o placar no último jogo de Rodrigo Bellão como interino.

O resultado levou o Alvinegro à 11ª colocação e abriu sete pontos de distância para a zona de rebaixamento. A partida deste sábado é uma oportunidade de dar sequência à recuperação antes da paralisação do calendário para a Data Fifa.

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Adversário do Botafogo, o Mirassol inicia a rodada na 15ª posição, com 29 pontos, apenas um acima do Z-4. A equipe paulista vem de empate por 2 a 2 com o Vitória depois de sair perdendo por dois gols e teve a semana inteira de preparação para receber o Botafogo.

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