Davide Ancelotti não pôde assinar a súmula como treinador principal do Botafogo nesta quinta-feira (14), na vitória da equipe por 1 a 0 sobre a LDU, no estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A licença profissional do italiano não foi aprovada pela Conmebol e, por isso, ele teve de se declarar "auxiliar técnico" para o duelo.

Com Ancelotti como "assistente", quem assinou como treinador do Glorioso da partida contra os equatorianos foi Cláudio Caçapa. O auxiliar, inclusive, é quem concede entrevista coletiva após o confronto no Niltão.

O italiano passou por situação similar na estreia pelo Glorioso, em clássico contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Ele ficou no banco de reservas mesmo sem estar regularizado no sistema da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), assinando a súmula como auxiliar.

Apesar de não poder falar com a imprensa na coletiva, o comandante alvinegro marcou presença na zona mista para conversar com os jornalistas presentes após a vitória. Ele considerou o resultado de 1 a 0 para o Botafogo como satisfatório e apontou a dificuldade da Libertadores.

— Um bom resultado, a gente vê que a gente tem que estar contente com esse resultado. O primeiro gol é algo que a gente falou, em casa, com a nossa torcida, temos que começar os jogos melhor. Hoje começamos bem, depois a expectativa é que vamos ganhar o jogo de quatro, cinco a zero, mas a Libertadores é uma competição muito, muito difícil. Os jogos são todos muito difíceis. Agora, vai ser um jogo difícil para a gente na altitude, e vai ser um jogo difícil para a Liga de Quito, para fazer dois gols no Botafogo, que é muito sólido. Agora temos que pensar no Palmeiras, o jogo que vamos jogar no domingo — avaliou o técnico.

Davide também comentou a presença do pai e treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, nos camarotes do estádio.

— Bonita (a presença dele). Sinceramente eu não pensei que ele estava lá no camarote. Durante o jogo eu não tenho outras coisas para pensar. Contente que ganhamos, porque senão (ele) não poderia vir mais (risos). Contente, claro, falo muito com eles todos os dias, mas não vou dizer o que — brincou o comandante do Botafogo.

