Botafogo acerta contratação do técnico Renato Paiva

Depois de quase dois meses de espera, o Botafogo acertou a contratação de um novo técnico. Trata-se do português Renato Paiva, ex-Bahia. O treinador está presente no Nilton Santos, nesta quinta-feira (27), para acompanhar a partida contra o Racing pela decisão da Recopa Sul-Americana. A informação foi primeiramente publicada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O treinador de 54 anos estava sem clube desde que deixou o comando do Toluca, do México, em dezembro de 2024. Foram 44 partidas à frente da equipe, com 23 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Além disso, comandou o Bahia em 2023 em 51 confrontos, com 21 vitórias, 13 empates e 17 derrotas, sendo demitido em setembro daquele ano.

O Botafogo anunciou a saída de Artur Jorge no dia 3 de janeiro. Carlos Leiria, treinador da equipe sub-20, assumiu o comando do elenco principal para disputar o Carioca. Porém, com a falta de resultados, a diretoria optou por devolvê-lo à categoria de base e trouxe Claudio Caçapa como novo interino. O período sem um treinador definitivo nesta temporada chegou a 55 dias.

Recentemente, o clube chegou a estar perto de acertar a chegada do português Vasco Matos, mas as negociações sofreram uma reviravolta, e o treinador recusou a proposta. Roberto Mancini e André Jardine também foram nomes especulados durante o período.

Ainda sob o comando de Claudio Caçapa, o Botafogo entra em campo contra o Racing, nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. A final continental pode ser o ponto de virada para recuperar o planejamento da temporada e ganhar confiança para a sequência. A equipe precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

