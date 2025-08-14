Lesão no Botafogo desepera torcedores: ‘Mais um’
Time da casa vai vencendo jogo por 1 a 0
O zagueiro David Ricardo, do Botafogo, sentiu uma lesão na coxa durante o primeiro tempo do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra a LDU. O Alvinegro desceu para o vestiário vencendo por 1 a 0, mas está longe de ter tranquilidade no jogo.
A lesão do zagueiro causou desespero em massa na torcida do Botafogo. David se junta a Bastos e Pantaleão, todos defensores machucados.
Gol relâmpago do Botafogo na Libertadores
O clube carioca saiu na frente do placar logo no início da partida. O cronômetro marcava 15 segundos quando Artur balançou as redes.
Lesão de Bastos
Um dos líderes do elenco do Botafogo e destaque nas conquistas de 2024, o zagueiro Bastos passou por cirurgia no joelho esquerdo. Desde então, o zagueiro desfalca o elenco.
