Fora de Campo

Lesão no Botafogo desepera torcedores: ‘Mais um’

Time da casa vai vencendo jogo por 1 a 0

Telles em Botafogo x LDU pela Conmebol Libertadores no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva / Botafogo)
imagem cameraBotafogo x LDU no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
20:28
O zagueiro David Ricardo, do Botafogo, sentiu uma lesão na coxa durante o primeiro tempo do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra a LDU. O Alvinegro desceu para o vestiário vencendo por 1 a 0, mas está longe de ter tranquilidade no jogo.

A lesão do zagueiro causou desespero em massa na torcida do Botafogo. David se junta a Bastos e Pantaleão, todos defensores machucados.

Gol relâmpago do Botafogo na Libertadores

O clube carioca saiu na frente do placar logo no início da partida. O cronômetro marcava 15 segundos quando Artur balançou as redes.

Lesão de Bastos

Um dos líderes do elenco do Botafogo e destaque nas conquistas de 2024, o zagueiro Bastos passou por cirurgia no joelho esquerdo. Desde então, o zagueiro desfalca o elenco.

Bastos ainda não teve sequência pelo Botafogo em 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Bastos ainda não teve sequência pelo Botafogo em 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

