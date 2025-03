Carlos Leiria é demitido do Botafogo sub-20 e não faz mais parte dos planos do clube

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (7), que o técnico Carlos Leiria está de saída do comando da equipe Sub-20 em comum acordo com o clube. O treinador assumiu o time principal no início de 2025, mas deixou a função, depois de derrota para o Flamengo, para retornar à base.

Desde julho de 2024 na função, Leiria conquistou o Torneio OPG na última temporada e comandou a equipe principal no início do Campeonato Carioca de 2025. De acordo com o Glorioso, a mudança é parte do planejamento estratégico da reformulação do futebol de base alvinegro. Agora, Rodrigo Bellão é o escolhido para assumir a categoria.

Técnico de 38 anos formado em Esporte pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduado em Metodologia em Treinamento no Futebol e Futsal, Bellão trabalhou em clubes como RB Bragantino, Corinthians e Athletico Paranaense, onde chegou a equipe principal, além de acumular passagens pelas seleções de base do Brasil. O treinador graduando na Licença A da CBF conquistou títulos internacionais importantes, estaduais e chegou a três finais nacionais recentemente com a categoria Sub-17.

O saldo de Carlos Leiria pela equipe principal não foi bom. Com a saída de Artur Jorge no início de janeiro, o treinador assumiu a equipe principal neste início de temporada, mas em 12 jogos, foram quatro vitórias e seis derrotas, incluindo a perda do título da Supercopa, com a derrota por 3 a 1 para o Flamengo.

