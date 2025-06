FILADÉLFIA (EUA) - A eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes para o Palmeiras representou também a última partida de Igor Jesus pelo Botafogo. E o jogador, acertado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, deixa em aberto uma posição fundamental para o clube no restante da temporada. A briga pela posição passa por três atacantes que foram contratados nos últimos meses.

Um deles está no clube desde abril e ainda não conseguiu se firmar. Trata-se do uruguaio Gonzalo Mastriani, que chegou a atuar algumas partidas ao lado de Igor Jesus. Ele foi titular na estreia do Mundial de Clubes, mas deixou o campo no intervalo do confronto com o Seattle Sounders.

Outros dois atacantes foram contratados na janela aberta para a Copa do Mundo de Clubes e ainda buscam entrosamento e ritmo de jogo. O argentino Joaquín Correa substituiu o próprio Mastriani naquela estreia e voltou a atuar neste sábado (28), diante do Palmeiras. O outro é Arthur Cabral.

— Os companheiros e o clube me receberam muito bem. Estou feliz em estar aqui, e tenho muito vontade de ir longe com o Botafogo — disse Correa após a derrota para o Palmeiras no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Correa e Arthur jogaram pelo Botafogo no Mundial

Ele se juntou ao clube direto nos Estados Unidos, se apresentando em Santa Barbara, na Califórnia, três dias antes da estreia. Teve atuação discreta no segundo tempo daquele jogo, e foi participativo na reta final do confronto com o Palmeiras.

Arthur Cabral, por sua vez, parece carecer de mais ritmo de jogo. Ele se mostrou dedicado em todos os treinos nos Estados Unidos, mas nos poucos minutos que esteve em campo no Mundial parecia estar em outra rotação.

Cabe agora ao técnico Renato Paiva ajustar o ataque e definir qual, ou quais, dos três comandará o ataque sem deixar o torcedor do Botafogo com saudade de Igor Jesus.