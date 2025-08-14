Com volta de John, Botafogo está escalado para duelo com a LDU pela Libertadores
Glorioso abre no Nilton Santos o confronto pela fase oitavas de final
O Botafogo está escalado para o primeiro duelo pelas oitavas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (14), às 19h, no Estádio Nilton Santos, com a LDU (EQU). O técnico Davide Ancelotti teve o goleiro John novamente à disposição e que iniciará a partida.
John esteve perto de ser negociado pelo Botafogo e jogar no West Ham, da Inglaterra, mas a operação foi cancelada de última hora. Léo Linck foi titular nos dois últimos confrontos e fica no banco contra a LDU.
Davide também conta com retornos importantes, como os de Alexander Barboza e Marlon Freitas, desfalques na goleada por 5 a 0 sobre o Fortaleza, no último sábado. O zagueiro Kaio Pantaleão, no entanto, segue fora por lesão muscular.
A estrutura do time segue a mesma dos últimos jogos, mas desta vez com Danilo e Marlon Freitas juntos. Newton, que vinha sendo titular, vai para o banco,
Com isso, o Botafogo vai a campo com: John, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro, Artur e Arthur Cabral.
Do outro lado, a LDU, do técnico brasileiro Tiago Nunes, tem o seguinte 11 inicial: Gonzalo Valle, Mina, Ricardo Adé, Ordoñez, Bryan Ramírez e Quiñónez; Gruezo, Villamil e Cornejo; Alzugaray e Medina.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X LDU
JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 14 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Transmissão: Paramount+;
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);
🚩 Assistentes: John Alexander (COL) e Sebastián Vela (COL)
🏁 VAR: David Rodríguez (COL)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
John, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Arthur Cabral.
LDU (Técnico: Tiago Nunes)
Gonzalo Valle, Mina, Ricardo Adé, Ordoñez, Bryan Ramírez e Quiñónez; Gruezo, Villamil e Cornejo; Alzugaray e Medina.
