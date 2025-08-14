Botafogo vence a LDU em noite ruim e leva vantagem magra para Quito pela Libertadores
Equipe carioca acumulou erros e decidirá vaga na altitude de 2.800 metros
O atual campeão da Libertadores abriu as oitavas de final com vitória magra no Estádio Nilton Santos sobre a LDU, do Equador, nesta quinta-feira (14). Em noite pouco inspirada, o que salvou o Botafogo foi o gol "relâmpago" marcado por Artur aos 15 segundos de jogo para confirmar o placar de 1 a 0.
Com a vantagem mínima, o Glorioso jogará por um empate na próxima quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), na temida altitude de 2.800 metros em Quito.
Como foi o jogo entre Botafogo e LDU?
A LDU foi ao Nilton Santos com uma escalação que indicava postura defensiva, mas isso durou apenas 15 segundos. Logo na saída, Arthur Cabral desarmou e o Botafogo saiu em contra-ataque pela esquerda. Alex Telles cruzou na medida e Artur, de primeira, abriu o placar. Partida condicionada e era só aproveitar os espaços dos equatorianos.
O Botafogo viu a equipe equatoriana, com isso, marcar com bloco mais alto e pressionando a saída. Dificultada, a fase de organização foi prejudicada e o Alvinegro abusou das bolas longas.
Na primeira etapa, o time comandado por Davide Ancelotti pouco assustou a meta defendida por Gonzalo Valle e ainda sofreu na defesa. Vitinho, lateral-direito do Botafogo, salvou em duas oportunidades dentro da área, desarmando Medina e livrando praticamente em cima da linha, sem goleiro, o que seria o gol de empate já na reta final. Fisicamente a LDU sobrou e levou muita vantagem.
O que era ruim, piorou com a lesão de David Ricardo e improvisação de Marçal - o lateral-esquerdo já havia atuado na função e fez dois gols contra o Fortaleza, no último fim de semana.
A segunda etapa do Botafogo foi ainda mais abaixo da régua do trabalho de Ancelotti e o adversário passou a "gostar" do jogo. Tudo tentado pelo time carioca em progressão ao ataque deu errado. Substituições em peças de ataque deram certa velocidade ao jogo, mas a bola não entrou. O magro 1 a 0 foi justo no Nilton Santos.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 0 LDU
JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES
🗓️ Data e horário: quinta-feira, dia 14 de agosto, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);
🚩 Assistentes: John Alexander (COL) e Sebastián Vela (COL)
🏁 VAR: David Rodríguez (COL)
Gols: Artur 1'/1ºT (BOT)
Cartões amarelos: Marçal (BOT); Mina e Bryan Ramírez (LDU)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
John, Vitinho, David Ricardo (Marçal), Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo (Allan), Marlon Freitas e Savarino (Nathan); Montoro (Correa), Artur (Matheus Martins) e Arthur Cabral.
LDU (Técnico: Tiago Nunes)
Gonzalo Valle, Mina (Aimar), Ricardo Adé, Ordoñez, Bryan Ramírez e Quiñónez; Gruezo, Villamil e Cornejo (Alvarado); Alzugaray e Medina (Estrada).
