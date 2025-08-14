menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Internautas mandam recado a Ancelotti após Botafogo x LDU: ‘Espero que ensine’

Treinador da Seleção Brasileira acompanhou de perto a partida entre Botafogo e LDU

ARQUIVO, CARLO ANCELOTTI
imagem cameraCarlo Ancelotti é o atual treinador da Seleção Brasileira (Foto: Marlon Costa/AGIF)
418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
21:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo venceu a LDU por 1 a 0, nesta quinta-feira (14), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Apesar do resultado, alguns torcedores do Glorioso não aprovaram o rendimento da equipe de Davide Ancelotti, e assim, aproveitaram para mandar um recado para Carlo Ancelotti, pai do técnico alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O atual comandante da Seleção Brasileira marcou presença no estádio para acompanhar de perto o jogo do time do filho. A situação serviu de gatilho para alguns torcedores brincarem com o desempenho ruim do Botafogo na partida contra a LDU. Veja a repercussão abaixo:

Botafogo x LDU

A vitória do Glorioso sobre o time equatoriano foi construída logo no primeiro minuto do confronto, quando Arthur balançou as redes. O cronômetro marcava 15 segundos, quando o camisa 7 recebeu um cruzamento na medida de Alex Telles para balançar as redes.

continua após a publicidade

O gol no início do confronto deu confiança para o elenco alvinegro e para os torcedores presentes no Nilton Santos. Contudo, a LDU, com muita resiliência, conseguiu aos poucos deixar a partida mais equilibrada, e assim, não se intimidar pela pressão incial do Glorioso.

Os 90 minutos restantes foram marcados por muita igualdade. A equipe de Davide Ancelotti teve oportunidades para balançar as redes novamente, mas pecou na precisão das jogadas. Por outro lado, a LDU parou duas vezes no lateral Vitinho, que impediu dois gols do time equatoriano.

continua após a publicidade

Com a vitória simples, o Botafogo joga a segunda partida com a vantagem do empate para se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), na altitude de Quito, no Equador.

Artur fez o gol da vitória do Botafogo sobre a LDU (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Artur fez o gol da vitória do Botafogo sobre a LDU, pelas oitavas de final da LibertadoresLucas (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias