Internautas mandam recado a Ancelotti após Botafogo x LDU: ‘Espero que ensine’

O Botafogo venceu a LDU por 1 a 0, nesta quinta-feira (14), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Apesar do resultado, alguns torcedores do Glorioso não aprovaram o rendimento da equipe de Davide Ancelotti, e assim, aproveitaram para mandar um recado para Carlo Ancelotti, pai do técnico alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O atual comandante da Seleção Brasileira marcou presença no estádio para acompanhar de perto o jogo do time do filho. A situação serviu de gatilho para alguns torcedores brincarem com o desempenho ruim do Botafogo na partida contra a LDU. Veja a repercussão abaixo:

Botafogo x LDU

A vitória do Glorioso sobre o time equatoriano foi construída logo no primeiro minuto do confronto, quando Arthur balançou as redes. O cronômetro marcava 15 segundos, quando o camisa 7 recebeu um cruzamento na medida de Alex Telles para balançar as redes.

continua após a publicidade

O gol no início do confronto deu confiança para o elenco alvinegro e para os torcedores presentes no Nilton Santos. Contudo, a LDU, com muita resiliência, conseguiu aos poucos deixar a partida mais equilibrada, e assim, não se intimidar pela pressão incial do Glorioso.

Os 90 minutos restantes foram marcados por muita igualdade. A equipe de Davide Ancelotti teve oportunidades para balançar as redes novamente, mas pecou na precisão das jogadas. Por outro lado, a LDU parou duas vezes no lateral Vitinho, que impediu dois gols do time equatoriano.

continua após a publicidade

Com a vitória simples, o Botafogo joga a segunda partida com a vantagem do empate para se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (21), às 19h (de Brasília), na altitude de Quito, no Equador.