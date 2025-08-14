menu hamburguer
Gol relâmpago em Botafogo x LDU pela Libertadores viraliza: ‘Que isso?’

Alvinegro abriu o placar antes do primeiro minuto do confronto

imagem cameraBotafogo e LDU se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
19:38
Atualizado há 0 minutos
Botafogo e LDU se enfrentam, nesta quinta-feira (14), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O clube carioca saiu na frente do placar logo no início da partida. O cronômetro marcava 15 segundos quando Artur balançou as redes.

A jogada marcou a primeira investida do ataque do Glorioso na partida. Alex Telles disparou pela ponta esquerda e com liberdade acertou um belo cruzamento. Na área adversária estava o camisa 7, que entre os zagueiros do time equatoriano, conseguiu desviar a bola para o fundo do gol .

O lance levou os torcedores do Botafogo à loucura. Nas redes sociais, os internautas não acreditaram na facilidade com que a equipe de Davide Ancelotti conseguiu encontrar para marcar. Veja a repercussão abaixo:

Artur, comemora gol no jogo Botafogo x LDU pela Conmebol Libertadores no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva / Botafogo)
Artur comemora gol no jogo Botafogo x LDU pela Conmebol Libertadores no Nilton Santos (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

