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Domínguez aprova atuação do Atlético e reforça confiança: 'Acreditamos no que fazemos'

Treinador diz 'estar contente' com o desempenho da equipe no clássico

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
26/08/2026 00:40
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Domínguez no clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez no clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Cruzeiro e Atlético empataram em 1 a 1 na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho do Galo, considerou o confronto equilibrado e reforçou a confiança no trabalho desenvolvido pela equipe.
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Cruzeiro e Atlético empataram em 1 a 1 na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho do Galo, considerou o confronto equilibrado e reforçou a confiança no trabalho desenvolvido pela equipe.

O treinador avaliou que os dois times tiveram bons momentos ao longo da partida. Domínguez reconheceu que o Cruzeiro cresceu no segundo tempo e passou a pressionar mais, mas destacou que o Atlético também criou oportunidades e conseguiu responder rapidamente após sofrer o gol.

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— Eu acho que foi um jogo muito equilibrado. No segundo tempo, eles melhoraram um pouco mais, pressionaram um pouco mais forte, encontraram um golaço. Mas também nós tivemos nossas oportunidades e também fizemos um golaço. E a série é equilibrada. Temos que descansar, trabalhar e preparar o jogo que vem — disse o técnico.

Domínguez reforça confiança no trabalho no Atlético

Mais do que analisar o resultado, Domínguez destacou a importância de a equipe manter a concentração e a confiança no próprio modelo de jogo. Para o treinador, um clássico pode ser decidido em uma única jogada, o que exige atenção durante os 90 minutos.

O argentino também valorizou a capacidade de reação do Atlético. Mesmo depois de sofrer o gol e ver o Cruzeiro assumir a vantagem, o time não abandonou a estratégia e continuou acreditando na possibilidade de buscar o empate.

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— Acreditamos no que fazemos. Nem sempre vão acontecer as situações que se preparam. Falamos muito, sobretudo hoje, que uma jogada muda tudo. Só uma. Sabemos qual, quando, e temos que estar concentrados em toda a partida para buscar essa jogada.

Domínguez também ressaltou o aspecto mental do clássico e a importância de o Atlético permanecer concentrado independentemente do cenário da partida. Segundo ele, a equipe precisa estar preparada tanto para aproveitar os momentos favoráveis quanto para reagir quando o adversário assumir o controle.

— Sabemos quando acontece a jogada do rival e temos que estar preparados, porque é um jogo mental também. Quando eles acreditavam que tinham o controle do jogo e estavam ganhando, continuamos acreditando no que podemos fazer, na força do grupo, nos jogadores que temos — afirmou.

Domínguez no clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez no clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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