Domínguez aprova atuação do Atlético e reforça confiança: 'Acreditamos no que fazemos' Treinador diz 'estar contente' com o desempenho da equipe no clássico

Cruzeiro e Atlético empataram em 1 a 1 na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho do Galo, considerou o confronto equilibrado e reforçou a confiança no trabalho desenvolvido pela equipe.

Cruzeiro e Atlético empataram em 1 a 1 na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho do Galo, considerou o confronto equilibrado e reforçou a confiança no trabalho desenvolvido pela equipe.

O treinador avaliou que os dois times tiveram bons momentos ao longo da partida. Domínguez reconheceu que o Cruzeiro cresceu no segundo tempo e passou a pressionar mais, mas destacou que o Atlético também criou oportunidades e conseguiu responder rapidamente após sofrer o gol.

continua após a publicidade

— Eu acho que foi um jogo muito equilibrado. No segundo tempo, eles melhoraram um pouco mais, pressionaram um pouco mais forte, encontraram um golaço. Mas também nós tivemos nossas oportunidades e também fizemos um golaço. E a série é equilibrada. Temos que descansar, trabalhar e preparar o jogo que vem — disse o técnico.

Domínguez reforça confiança no trabalho no Atlético

Mais do que analisar o resultado, Domínguez destacou a importância de a equipe manter a concentração e a confiança no próprio modelo de jogo. Para o treinador, um clássico pode ser decidido em uma única jogada, o que exige atenção durante os 90 minutos.

O argentino também valorizou a capacidade de reação do Atlético. Mesmo depois de sofrer o gol e ver o Cruzeiro assumir a vantagem, o time não abandonou a estratégia e continuou acreditando na possibilidade de buscar o empate.

continua após a publicidade

— Acreditamos no que fazemos. Nem sempre vão acontecer as situações que se preparam. Falamos muito, sobretudo hoje, que uma jogada muda tudo. Só uma. Sabemos qual, quando, e temos que estar concentrados em toda a partida para buscar essa jogada.

Domínguez também ressaltou o aspecto mental do clássico e a importância de o Atlético permanecer concentrado independentemente do cenário da partida. Segundo ele, a equipe precisa estar preparada tanto para aproveitar os momentos favoráveis quanto para reagir quando o adversário assumir o controle.

— Sabemos quando acontece a jogada do rival e temos que estar preparados, porque é um jogo mental também. Quando eles acreditavam que tinham o controle do jogo e estavam ganhando, continuamos acreditando no que podemos fazer, na força do grupo, nos jogadores que temos — afirmou.

Domínguez no clássico contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.