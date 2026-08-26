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Lodi valoriza atuação do Atlético e ressalta 'plano' de Domínguez diante do Cruzeiro

Lateral marcou o gol do Galo no empate em 1 a 1 com a Raposa

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
26/08/2026 00:49
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Renan Lodi clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Renan Lodi no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético garantiu um empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro, nesta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Galo leva a decisão para a Arena MRV. Após a partida, o lateral-esquerdo Renan Lodi valorizou a atuação da equipe e destacou a estratégia montada pelo técnico Eduardo Domínguez para o clássico.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético garantiu um empate por 1 a 1 diante do Cruzeiro, nesta terça-feira (25), no Mineirão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Galo leva a decisão para a Arena MRV. Após a partida, o lateral-esquerdo Renan Lodi valorizou a atuação da equipe e destacou a estratégia montada pelo técnico Eduardo Domínguez para o clássico.

Lodi ressaltou que não existe favorito em um clássico e avaliou positivamente o desempenho do Atlético, principalmente pela capacidade da equipe de seguir o plano estabelecido pelo treinador. Segundo o lateral, o fato de o Cruzeiro atuar em casa e contar com o apoio da torcida naturalmente fez com que o adversário ganhasse força ao longo da partida.

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— Acho que clássico não tem favorito. Fizemos uma grande partida. Primeiro tempo algumas situações, acabamos controlando a partida. Claro que, com eles jogando em casa, com a ajuda da torcida, cresceram durante a partida. Isso é normal. O 'Barba' propôs um estilo de jogo, nós fizemos, e isso foi muito importante — disse Lodi.

Plano de Domínguez no Atlético

A estratégia mencionada por Lodi está diretamente relacionada ao modelo de jogo que o Atlético vem apresentando nas últimas partidas. A equipe de Eduardo Domínguez tem apostado em uma estrutura defensiva compacta, com linhas próximas e boa coordenação entre os setores para reduzir os espaços e dificultar a progressão dos adversários.

A organização sem a bola tem sido um dos principais pontos do Galo neste momento da temporada. Mesmo quando é pressionado e passa longos períodos sem a posse, o time consegue manter a estrutura e limitar as oportunidades do adversário. Ao mesmo tempo, a equipe busca aproveitar os espaços deixados nas costas da defesa por meio de transições rápidas.

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Foi justamente em uma dessas situações que o Atlético conseguiu chegar ao empate no Mineirão. Após recuperar a bola e acelerar a jogada, Cuello encontrou Renan Lodi atacando o espaço nas costas da defesa. O lateral recebeu em boas condições e finalizou no canto do goleiro Otávio para deixar tudo igual.

O gol resume, de certa forma, a proposta adotada pelo Atlético no clássico: defender de maneira organizada, suportar a pressão do adversário e acelerar quando encontra espaço para atacar. O resultado manteve a invencibilidade do Galo, que chegou a 12 partidas sem perder, e deixou a equipe em condições de decidir a classificação diante da torcida na Arena MRV.

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Lodi no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Lodi no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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