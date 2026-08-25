Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Zagueiro do Atlético é encaminhado ao hospital após choque de cabeça contra o Cruzeiro

Zagueiro levou a pior na disputa com Kaio Jorge e foi substituído no primeiro tempo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
25/08/2026 22:26
Atualizado há 26 minutos
Favorite o Lance! no Google
Ruan levado ao hospital (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ruan levado ao hospital (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético perdeu o zagueiro Ruan Tressoldi durante a partida contra o Cruzeiro, nesta terça-feira (25), no Mineirão. O defensor sofreu uma pancada na cabeça após ser empurrado pelo atacante Kaio Jorge, da Raposa, e precisou deixar o campo seguindo o protocolo de concussão.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético perdeu o zagueiro Ruan Tressoldi durante a partida contra o Cruzeiro, nesta terça-feira (25), no Mineirão. O defensor sofreu uma pancada na cabeça após ser empurrado numa dividida com atacante Kaio Jorge, da Raposa, e precisou deixar o campo seguindo o protocolo de concussão.

O lance aconteceu ainda nos primeiros minutos do clássico. Em uma disputa pela bola na lateral direita do campo defensivo do Galo, Ruan saltou para tentar cabecear e acabou sendo empurrado por Kaio Jorge. Sem conseguir se equilibrar, o zagueiro do Atlético chocou a cabeça no gramado.

continua após a publicidade

Ruan imediatamente levou a mão à região esquerda da nuca, onde sofreu o impacto, e permaneceu no gramado recebendo atendimento médico. Após a avaliação inicial, a comissão médica optou pela substituição do jogador, seguindo o protocolo de concussão cerebral.

A assessoria do Atlético confirmou que Ruan foi encaminhado ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, acompanhado por um dos médicos do clube, para a realização de exames. O objetivo é avaliar a extensão da pancada e descartar qualquer lesão mais grave.

continua após a publicidade
Ruan em ação no clássico com o Cruzeiro
Ruan em ação no clássico com o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bernard e Gerson no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Atlético-MG

Há 3 minutos
Villalba tenta passe

Futebol Nacional

Cruzeiro e Atlético-MG empatam pela Copa do Brasil

Há 12 minutos
Otávio em ação durante Cruzeiro e Atlético-MG pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Otávio vira assunto em Cruzeiro x Atlético-MG: 'Não pode tomar'

Há 19 minutos
Arroyo em ação durante Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Gol de Arroyo em Cruzeiro x Atlético-MG repercute: 'Não cansa'

Há 33 minutos
Cruzeiro e Atlético-MG pela Copa do Brasil

Futebol Nacional

Veja gols de Cruzeiro x Atlético-MG: Arroyo faz golaço, e Lodi empata

Há 45 minutos
Cruzeiro e Atlético-MG estão se enfrentando nesta terça-feira (25), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Fora de Campo

Entrada dura em Cruzeiro x Atlético-MG viraliza: 'Era para vermelho'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Camisa do Atlético no Mineirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG está escalado para enfrentar o Cruzeiro pela Copa do Brasil

Artur Jorge e Domínguez (Foto: Reprodução Cruzeiro e Atlético)

Artur Jorge x Domínguez: estratégias em jogo no clássico entre Cruzeiro e Atlético

Gerson, do Cruzeiro, de braços abertos, de frente para jogadores do Atlético-MG

Inteligência artificial aponta placar de Cruzeiro x Atlético na Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético quem chega melhor (Foto: Reprodução Cruzeiro e Atlético)

Cruzeiro ou Atlético: quem chega melhor para o clássico na Copa do Brasil?

Opções de dominguez no Atlético contra o Corinthians (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez completa seis meses no Atlético em alta e com confiança elevada

Domínguez treino preparação contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dúvidas na escalação: As opções de Domínguez no Atlético para enfrentar o Cruzeiro

Fred e Dudu (Foto: Pedro Souza / Atlético

Foco no clássico: Confira a programação semanal do Atlético

Jogadores do Atlético comemoram com torcida no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

Análise: Atlético poupa forças de olho no clássico contra o Cruzeiro

Fred estreia pelo Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Fred estreia pelo Atlético: veja como foi a atuação e a análise do volante

Barba x INTER (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez aponta dificuldade do Atlético e explica rodagem no elenco

Disputa de bola em Atlético x Inter (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dê suas notas: avalie as atuações em Internacional x Atlético-MG

Internacional x Atlético-MG no Beira-Rio pelo Brasileirão

Internacional e Atlético empatam sem gols no Beira-Rio pelo Brasileirão

Lucas Casagrande apita Internacional x Atlético-MG

Decisão da arbitragem em Internacional x Atlético-MG repercute: 'Inventou'