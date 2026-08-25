Zagueiro do Atlético é encaminhado ao hospital após choque de cabeça contra o Cruzeiro Zagueiro levou a pior na disputa com Kaio Jorge e foi substituído no primeiro tempo

O Atlético perdeu o zagueiro Ruan Tressoldi durante a partida contra o Cruzeiro, nesta terça-feira (25), no Mineirão. O defensor sofreu uma pancada na cabeça após ser empurrado pelo atacante Kaio Jorge, da Raposa, e precisou deixar o campo seguindo o protocolo de concussão.

O Atlético perdeu o zagueiro Ruan Tressoldi durante a partida contra o Cruzeiro, nesta terça-feira (25), no Mineirão. O defensor sofreu uma pancada na cabeça após ser empurrado numa dividida com atacante Kaio Jorge, da Raposa, e precisou deixar o campo seguindo o protocolo de concussão.

O lance aconteceu ainda nos primeiros minutos do clássico. Em uma disputa pela bola na lateral direita do campo defensivo do Galo, Ruan saltou para tentar cabecear e acabou sendo empurrado por Kaio Jorge. Sem conseguir se equilibrar, o zagueiro do Atlético chocou a cabeça no gramado.

continua após a publicidade

Ruan imediatamente levou a mão à região esquerda da nuca, onde sofreu o impacto, e permaneceu no gramado recebendo atendimento médico. Após a avaliação inicial, a comissão médica optou pela substituição do jogador, seguindo o protocolo de concussão cerebral.

A assessoria do Atlético confirmou que Ruan foi encaminhado ao Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, acompanhado por um dos médicos do clube, para a realização de exames. O objetivo é avaliar a extensão da pancada e descartar qualquer lesão mais grave.

continua após a publicidade

Ruan em ação no clássico com o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.