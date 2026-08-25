Veja gols de Cruzeiro x Atlético-MG: Arroyo faz golaço, e Lodi empata Clássico mineiro foi válido pelas quartas de final da Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram, na noite desta terça-feira (25), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. No Mineirão, as equipes empataram por 1 a 1, com gols de Arroyo e Renan Lodi. Veja abaixo:

➡️Atlético-MG está escalado para enfrentar o Cruzeiro

Como foi Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentaram na noite desta terça-feira (25), no Mineirão, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da série, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Arroyo e Renan Lodi.

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Sob o olhar de Matheus Pereira, Fred disputa a bola com Lucas Romero no duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG Foto: Pedro Souza / Atlético

As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, na terça-feira (1), às 21h (de Brasília), na Arena MRV. Vale lembrar que não há gol qualificado fora de casa; portanto, se o saldo for igual, a vaga será decidida nos pênaltis.

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Como era esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.

Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

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Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Otávio, aceitou a finalização, e fez o gol de empate: 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto, mas o placar seguiu inalterado até o apito final.